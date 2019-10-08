Всі приготування до наступу в Сирії завершені – Міноборони Туреччини

Міністерство оборони Туреччини заявило пізно ввечері 7 жовтня, що всі приготування до можливої військової операції в північно-східній Сирії завершені.

Відповідне оголошення було озвучене після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть перешкоджати наміру Туреччини створити зону безпеки на схід від річки Євфрат з метою розселення там у перспективі 2 мільйонів сирійських біженців.

Близько 50 військовослужбовців США в цьому районі вже почали передислокацію в інші частини країни, заявив 7 жовтня високопоставлений чиновник у адміністрації президента США.

Він спростував інформацію про те, що США виводять сили зі зруйнованої війною країни на тлі попередження Дональда Трамп президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про «великі неприємності», якщо хтось з американських військових постраждає в тій частині Сирії, де Туреччина планує наступ.

За повідомленнями, сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Відступ США фактично залишає курдські сили, ключового союзника в регіоні, наодинці у протистоянні з переважаючими турецькими військовими силами.

У Пентагоні заявили, що Вашингтон не схвалює турецьку військову операцію в Сирії і не підтримає її.

Президент Туреччини Ердоган також повідомив, що планує відвідати Вашингтон у першій половині листопада, щоб обговорити з Трампом плани щодо «зони безпеки».

У Туреччині проживає понад 3,6 мільйона сирійських біженців. З 2011 року понад 400 тисяч життів забрала війна у Сирії.

Росія та Іран у цій війні підтримують президента Сирії Башара Асада, тоді як Туреччина, разом зі Сполученими Штатами, а також європейськими та арабськими союзниками, підтримує повстанські угруповання.

Анкара прагне очистити від екстремістів і курдських бійців північно-східні райони Сирії, які межують з Туреччиною. Днями Туреччина повідомила, що в північно-східній Сирії неминуча військова операція з «усунення загроз» із боку підтримуваних США курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.