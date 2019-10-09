Збройні сили Туреччини почали військову операцію на півночі Сирії. Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган написав у своєму твітері. Операція отримала назву «Джерело миру». «Мета операції – боротьба з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» і збройними формуваннями курдів в регіоні, а також створення зони безпеки на сирійсько-турецькому кордоні, що дозволить сирійським біженцям повернутися в свої будинки», – написав Ердоган. Це не стало несподіванкою для сирійських курдів. Представник альянсу «Демократичних сил Сирії» пообіцяв боротися з Анкарою «до останньої краплини крові». Іран і Росія намагалися відрадити Ердогана від початку цієї операції. А президент США Дональд Трамп навіть заявив, що в разі «перетину Анкарою червоної межі», Вашингтон «знищить» економіку Туреччини. Втім, як повідомляє The Wall Street Journal, курди безпосередньо звинуватили США в зраді і в здачі їхніх позицій. Невдовзі після цього Пентагон й справді повідомив про виведення своїх військ з півночі Сирії. За кілька годин до початку наступу Туреччини Трамп написав у твітері, що ціна грошей і життів американців була занадто великою, щоб виправдати участь його країни в, цитата: «нескінченній війні» на Близькому Сході. Курдські сили, як союзник США в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом у спину». Тим часом, президент Туреччини Ердоган повідомив, що планує відвідати Вашингтон у листопаді, щоб обговорити з Трампом плани щодо «зони безпеки». Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії. Трамп підтвердив, що така зустріч у Білому домі відбудеться 13 листопада. (Відео Reuters)