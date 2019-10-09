Туреччина заявляє, що посилила позиції на кордоні з Сирією і «найближчим часом» почне наступ

Туреччина заявляє, що «найближчим часом» почне наступ на півночі Сирії на тлі посилених нею позицій на кордоні з цією країною. В офіційних повідомленнях йдеться, що десятки військових вантажівок, бронетранспортерів і танків 8 жовтня пізно ввечері рухалися в напрямку міста Акчакале.

Турецькі офіційні особи заявили, що військові завдали удару по територіях на сирійсько-іракському кордоні, щоб перешкодити курдським силам використовувати маршрут для посилення своїх підрозділів в регіоні.

Виданню Washington Post речник президента Туреччини Таїпа Реджепа Ердогана повідомив, що турецькі сили разом з «Вільної сирійською армією» перетнуть сирійський кордон «найближчим часом».

Раніше сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

У Пентагоні заявили, що Вашингтон не схвалює турецьку військову операцію в Сирії і не підтримає її.

Президент Туреччини Ердоган також повідомив, що планує відвідати Вашингтон у першій половині листопада, щоб обговорити з Трампом плани щодо «зони безпеки». Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії. Трамп підтвердив, що така зустріч у Білому домі відбудеться 13 листопада.

У Туреччині проживає понад 3,6 мільйона сирійських біженців. З 2011 року понад 400 тисяч життів забрала війна у Сирії.

Росія та Іран у цій війні підтримують президента Сирії Башара Асада, тоді як Туреччина, разом зі Сполученими Штатами, а також європейськими та арабськими союзниками, підтримує повстанські угруповання.

Анкара прагне очистити від екстремістів і курдських бійців північно-східні райони Сирії, які межують з Туреччиною. Днями Туреччина повідомила, що в регіоні неминуча військова операція з «усунення загроз» із боку курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.