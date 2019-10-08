Сирія і доля курдів: Туреччина готує військовий наступ, а США відводять війська

Кілька років США були союзниками сирійських курдів у боротьбі проти «Ісламської держави». Згідно з повідомленнями, 7 жовтня США почали відводити війська з кордону з Туреччиною, натомість Анкара готується до військового наступу. Що відбувається, і чим може закінчитися?

Туреччина готова до операції

7 жовтня Міністерство оборони Туреччини заявило, що готове до можливої військової операції в північно-східній Сирії.

США заявили, що не будуть підтримувати і будь-яким чином брати участь у цій військовій операції. Американці, як повідомляють, почали відводити війська.

Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії.

Туреччина хоче розмістити там до 2 мільйонів сирійських біженців.

Міністерство оборони Туреччини у твіті також заявило, що військові ніколи не будуть толерувати заснування терористичного коридору на своїх кордонах.

Заснування «зони безпеки» є важливим для сирійців та миру, заявляють турки.

У Туреччини, як оцінюють експерти, має дві мети: 1) Створити місце для біженців; 2) Відігнати курдів, яких вважає небезпекою.

США відводять війська

Президент США Дональд Трамп 7 жовтня заявив про відвід військ з територій впродовж сирійського кордону з Туреччиною.

7 жовтня заявив про відвід військ з територій впродовж сирійського кордону з Туреччиною. Трамп і раніше заявляв про плани виходу з Сирії, але вони так і залишились словами через широку критику.

Близько 50 військовослужбовців США уздовж сирійського кордону з Туреччиною одразу почали передислокацію в інші частини країни, заявив 7 жовтня високопоставлений чиновник в адміністрації президента США.

Загалом у Сирії перебуває близько тисячі американських військовослужбовців.

Що це означає для курдів

США мають покинути бази на зазначених територіях, а їхні місця мають зайняти турки.

Така «зміна сил» навряд чи відбудеться мирним шляхом, кажуть аналітики.

Курдські «Загони народної оборони» (YPG) кілька років були ключовим союзником США. Вони разом воювали проти бойовиків «Ісламської держави».

«Рідкий випадок переможця у сирійській війні – курди та їхні союзники – створили власні урядові органи, завжди наполягаючи на тому, що їхня мета – автономія, а не незалежність», – йдеться в статті агенції Reuters.

Союз сирійських курдів і США не подобався Анкарі, яка вважає YPG частиною забороненої у Туреччині Робітничої партії Курдистану, що боролася за курдську автономію у Туреччині протягом трьох десятиліть.

YPG відкидають прямі організаційні зв’язки з Робітничою партією Курдистану і називають рішення США вивести війська «ножем у спину».

Основне занепокоєння політиків, оглядачів та самих курдів у тому, що вони залишилися віч-на-віч із однією з найпотужніших армій НАТО.

Спочатку Трамп написав, що США пора «виходити з цих смішних нескінченних воєн», і «повернути наших солдатів додому».

Курди з YPG звинуватили США у тому, що їм увіткнули «ножа у спину». Вони наголосили на можливій «етнічній чистці та демографічній інженерії», – повідомляє Deutsche Welle (DW).

Усього у Сирії близько 1,8 мільйона курдів. Половина з них живе у частинах запропонованої Туреччиною буферної зони, йдеться у статті.

Сирійські демократичні сили (SDF) заявили, що готові захищати «свої землі» будь-якою ціною. Вони мають близько 60 тисяч бійців, пише DW.

Пізніше Трамп написав у твітері, що знищить економіку Туреччини, якщо та переступить межу.

Реакції в США

І республіканці, і демократи, і Пентагон теж критично відреагували на рішення Трампа.

«Перемога президента Трампа над «Ісламською державою» як територіальної сили стала головним зовнішньополітичним успіхом, але він може тепер звести це нанівець відступом із Сирії, що також буде сигналом союзникам США про те, що Білому дому не можна довіряти», – йдеться в редакційній статті американської газети The Wall Street Journal.

Тепер турецький лідер може вільно розпочати війну проти сирійських курдів, які були «найважливішим союзником США проти угруповання «Ісламська держава», – зауважує видання.

Міжнародні реакції

Гуманітарний координатор ООН в Женеві щодо питань Сирії Панос Моумтзіс сказав, що є багато питань без відповідей щодо наслідків запланованої турецької операції. «Ми сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого», – сказав він журналістам.

сказав, що є багато питань без відповідей щодо наслідків запланованої турецької операції. «Ми сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого», – сказав він журналістам. Речниця верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич заявила, що «відновлення збройних бойових дій на північному сході не тільки посилять страждання цивільного населення та призведуть до масового переселення, але й ризикують серйозно підірвати поточні політичні зусилля».

заявила, що «відновлення збройних бойових дій на північному сході не тільки посилять страждання цивільного населення та призведуть до масового переселення, але й ризикують серйозно підірвати поточні політичні зусилля». Речник уряду Німеччини Ульріке Деммер також висловив занепокоєння турецькою військовою операцією, зазначивши, що це могло б призвести до «подальшої ескалації у Сирії та сприяти продовженій дестабілізації».

також висловив занепокоєння турецькою військовою операцією, зазначивши, що це могло б призвести до «подальшої ескалації у Сирії та сприяти продовженій дестабілізації». У Кремлі заявили, що їх не інформували заздалегідь про якісь домовленості між Вашингтоном та Анкарою.

У Франції застерегли Туреччину уникати будь-яких дій, які суперечили б інтересам коаліції проти угруповання «Ісламська держава».

У Сирії закликають курдів приєднатися до владних сил.

Наслідки

Найбільше побоювання оглядачів у тому, що Туреччина, військовий потенціал якої суттєво перевищує «легке озброєння» курдів, може почати проти них військову агресію.

Військове вторгнення Туреччини у північно-східну Сирію призведе до величезної кількості біженців.

Є ймовірність, що наступ Туреччини на курдів суттєво посилить етнічну напругу, а Анкара матиме більше проблем з повстанням курдів протягом багатьох років.

Якщо раптом «Ісламська держава» знову відродиться, США треба буде повернутися до цих місцевостей. Але тепер курдські союзники вже не будуть союзниками, йдеться в статті WSJ. «Трамп може хотіти залишити Близький Схід, але тамтешній хаос йтиме за ним додому», – пише газета.

Репутація США як надійного військового союзника після дій у Сирії може суттєво постраждати.

SDF попереджають, що конфлікт із Туреччиною може нашкодити вже досягнутим успіхам у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». У разі хаосу, близько 11 тисяч бойовиків «Ісламської держави», утримуваних у в’язницях SDF, можуть втекти.

Є припущення, що рішення Трампа про виведення військ із кордону Сирії та Туреччини призведе до ще однієї політичної кризи у Вашингтоні.

Збройний конфлікт у Сирії почався з протестів у 2011 році. Відтоді він забрав життя понад 400 тисяч осіб.