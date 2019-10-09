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09 Жовтень 2019, Київ 23:50
Новини | Міжнародні

Трамп назвав «поганою ідеєю» військову операцію Туреччини на півночі Сирії

Трамп: Туреччина зобов’язалася забезпечити, щоб не відбулася гуманітарна криза

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Президент США Дональд Трамп назвав «поганою ідеєю» військову операцію Туреччини на півночі Сирії. За його словами, Вашингтон «не погоджував цю атаку».

«[Туреччина зобов’язалася] забезпечити, щоб не відбулася гуманітарна криза. І ми забезпечуватимемо, щоб вони дотримувалися цього зобов’язання», – заявив Трамп.

Президента США критикують у Вашингтоні, у тому числі чільні представники його власної Республіканської партії, через, як вони вважають, зраду курдських формувань, які разом з американськими військовими протистояли бойовикам угруповання «Ісламська держава».

9 жовтня Туреччина почала операцію «Джерело миру» на півночі Сирії, де проживають курди. Військові літаки завдали авіаудару по сирійському місту Рас-аль-Айн.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

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