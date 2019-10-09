Туреччина проводить військову операцію на півночі Сирії. Рада Безпеки ООН збереться на закрите засідання

Туреччина вдень 9 жовтня почала операцію «Джерело миру» на півночі Сирії, де проживають курди. Військові літаки завдали авіаудару по сирійському місту Рас-аль-Айн.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Представники курдських сил заявили, що внаслідок повітряних ударів загинули двоє мирних жителів та ще двоє отримали поранення.

«Ми закликаємо всі країни, які входять до міжнародної коаліції… взяти на себе відповідальність і не допустити неминучої гуманітарної кризи», – мовиться у повідомленні Сирійських демократичних сил.

9 жовтня Рада Безпеки ООН має зібратися за закритими дверима, що обговорити ситуацію.

Раніше сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

У Пентагоні заявили, що Вашингтон не схвалює турецьку військову операцію в Сирії і не підтримає її.

Президент Туреччини Ердоган також повідомив, що планує відвідати Вашингтон у першій половині листопада, щоб обговорити з Трампом плани щодо «зони безпеки». Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії. Трамп підтвердив, що така зустріч у Білому домі відбудеться 13 листопада.

У Туреччині проживає понад 3,6 мільйона сирійських біженців. З 2011 року понад 400 тисяч життів забрала війна у Сирії.

Росія та Іран у цій війні підтримують президента Сирії Башара Асада, тоді як Туреччина, разом зі Сполученими Штатами, а також європейськими та арабськими союзниками, підтримує повстанські угруповання.

Анкара прагне очистити від екстремістів і курдських бійців північно-східні райони Сирії, які межують з Туреччиною. Днями Туреччина повідомила, що в регіоні неминуча військова операція з «усунення загроз» із боку курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.