США оголосили, що запроваджують санкції проти Туреччині за бойові дії у Сирії

США оголосили, що припиняють перемови щодо торговельної угоди із Туреччиною, і запроваджують санкції проти чільних турецьких урядовців через вторгнення Туреччини у північну Сирію. Вимоги США зупинити насилля у Сирії, за словами віце-президента США Майка Пенса, президент США Дональд Трамп озвучив у телефонній розмові із президентом Туреччини Ердоганом.

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила, що запроваджує санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північну Сирію, яке розпочалося після відведення звідти американських військових. США закликають Туреччину припинити бойові дії.

«Сполучені Штати Америки просто не будуть більше терпіти подальше вторгнення Туреччини в Сирії. Ми закликаємо Туреччину відійти, зупинити насильство і сісти за стіл переговорів», – сказав журналістам віце-президент Майк Пенс.

За словами Пенса, ці вимоги Дональд Трамп озвучив у телефонній розмові 14 жовтня із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Наступ турецької армії, що розпочався 7 жовтня, має на меті витіснити курдські сили, які Туреччина називає терористичними, з багатокілометрової смуги на сирійському боці сирійсько-турецького кордону.

Офіційна Анкара планує розселити там понад мільйон сирійських біженців – переважно арабів.

Курдські збройні формування, які зараз зазнають атак із боку Туреччини, були головними союзниками США у війні проти сил «Ісламської держави» на півночі Сирії. Тому, коли США вивели свої підрозділи, курди назвали це «ударом у спину».

Близько тисячі американських військових координували бойові дії проти ІД, а також забезпечували антиісламістські сили зброєю та надавали підтримку з повітря.

Рішення президента Трампа відвести війська з Сирії викликало гостру критику як серед опозиційних Демократів так і серед чільних представників Республіканської партії США. Вони вказують на підрив міжнародного авторитету США та загрозу відродження ІД.

Ненсі Пелосі, голова Палати представників у Конгресі США і лідер Демократів заявила у Twitter, що санкції «зовсім не здатні ліквідувати гуманітарну катастрофу, спричинену хаотичними рішеннями».

Курди із союзників США перетворилися у союзників Ассада

Турецьке міністерство оборони оголосило, що в ході операції на півночі Сирії війська «нейтралізували» 560 бойовиків.

Раніше президент Реджеп Таїп Ердоган сказав, що 500 осіб були вбиті, 26 здалися у полон і 24 зазнали поранень.

«Ми рішуче налаштовані продовжувати операцію до кінця, не звертаючи увагу на погрози», – сказав Ердоган перебуваючи в Азербайджані.

В умовах турецького наступу курдські формування оголосили у неділю про домовленість із сирійським урядом Башара Ассада, згідно з якою сирійська армія, підтримувана Росією та Іраном, вийде на позиції поблизу кордону з Туреччиною, щоб не допустити захоплення їх турками.

Які санкції

Дональд Трамп повідомив, що у межах санкцій проти Анкари американський уряд припиняє переговори щодо торговельної угоди з Туреччиною, яка стосується товарів на 100 мільярдів доларів, і знову підвищує мито на імпорт турецької сталі до 50%.

Адміністрація також запровадила санкції проти трьох чільних турецьких посадовців та проти міністерств оборони, внутрішніх справ та енергетики.

«Я повністю готовий швидко зруйнувати турецьку економіку, якщо турецькі керівники далі йтимуть цим небезпечним і руйнівним шляхом», – сказав Трамп.

Міністр оборони Марк Еспер сказав у понеділок, що наступного тижня прямує до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де закликатиме європейських союзників запровадити «дипломатичні та економічні заходи» проти Туреччини.

7 жовтня Туреччина почала воєнну операцію «Джерело миру» на півночі Сирії. Цю територію контролюють угрупування курдів, яких Анкара вважає терористичною організацією, а США разом із ними проводили воєнні операції проти Ісламської держави.

Курди, проти яких воюють турецькі збройні сили, були союзниками Сполучених Штатів у війні із Ісламською державою. За рішенням президента Дональда Трампа – США відкликали свої підрозділи, а Туреччина одразу після цього атакувала курдів.

На думку аналітиків, офіційна Анкара створює собі лояльну буферну територію, що офіційно не буде анексованою, але фактично контролюватиметься Туреччиною. Експерти побоюються, що через це може початися масштабний процес переділу кордонів на всьому Близькому Сході. Окрім того, Туреччину вже звинувачують у «етнічних чистках», оскільки на територію, з якої силою турецькі збройні сили планують витіснити курдів, хочуть заселити сирійських біженців, переважно арабів.