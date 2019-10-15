15 жовтня тривали запеклі бої між загонами сирійської опозиції, які підтримують турецьку армію, та курдськими бійцями в прикордонному місті Рас-аль-Айн. Американські військові залишили ще дві бази, які були розташовані в районі сирійського населеного пункту Дадат, неподалік від міста Манбідж. Сирійська армія встановила повний контроль над Дадатом і Манбіджем. Жителі міста Манбідж розмахують сирійськими прапорами, вітаючи прихід в місто урядових сил Сирії. Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила, що запроваджує санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північну Сирію. Тим часом Туреччина просуває наступ у Сирії, незважаючи на санкції. Військові Туреччини обстрілюють ракетами Рас-аль-Айн. Турецька артилерія веде вогонь по позиціях курдської міліції на півночі Сирії. Турецький Червоний Півмісяць надає допомогу жителям у сирійському прикордонному містечку Тель-Аб'яд. (Відео Reuters)