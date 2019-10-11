Більшість британців вже проти виходу з Євросоюзу – опитування

Населення Сполученого Королівства у своїй масі повернулося спиною до «Брекзиту» і висловлює бажання, аби країна залишалась у складі Європейського союзу. Саме про це свідчать дані останнього і наймасштабнішого досі опитування громадської думки британців. Паралельно до цього депутати британського парламенту оголосили про скликання позачергової надзвичайної і безпрецедентної за останні майже 40 років сесії для обговорення тактики на тлі зміни настроїв у країні.

Британський інститут вивчення громадської думки YouGov проаналізував близько 300 опитувань у різних частинах Сполученого Королівства і повідомив про вагомі докази того, що країна дедалі більше відкидає саму ідею виходу з Європейського союзу. Доволі промовистим постає підсумок 204 із 226 опитувань, проведених з липня 2017 року, згідно з якими перевага тих, хто висловлювався за те, аби Британія і далі залишалась у складі ЄС, поставала у переважній більшості з тих опитувань, тоді як вибір «Брекзиту» переважав лише у 7 опитуваннях, тоді як 15 опитувань виявили рівну кількість думок «за» і «проти» членства Сполученого Королівства у Євросоюзі. Таким приголомшливим постає результат цьогорічних опитувань з того самого питання. Із 75 опитувань лишу під час одного більшість британців висловилась прихильно до «Брекзиту».

На думку оглядачів, ці результати свідчать: теза про те, що більшість британців не можуть дочекатися, аби країна вийшла з ЄС, яку просуває уряд Бориса Джонсона і радник британського прем’єра Домінік Каммінґс, не має аж так надто багато сенсу. Британський політичний оглядач Софі Слей вважає, що британці у своїй більшості побачили, що «Брекзит» не має бути пріоритетом тоді, коли Сполучене Королівство мусить вирішувати більш нагальні внутрішні проблеми.

«З часом люди у Британії побачили, що вихід з Євросоюзу може перетворитися на доволі коштовний процес «розлучення», тоді як ці кошти цілком знадобилися б для вирішення численних проблем вдома», – зазначила Софі Слей.

Представники британського керівництва доволі вороже поставились до оприлюднення останніх даних опитування YouGov, висловлюючи скептичні визначення щодо того, кого саме було опитано і у яких частинах Сполученого Королівства проводились опитування. Неназваний британський урядовець навіть заявив, що зміна думки великої кількості британців під час опитувань щодо «Брекзиту» не постає солідним підґрунтям для того, аби вважати, що громадяни Сполученого Королівства різко «відвернулись» від ідеї виходу з Євросоюзу.

Втім, директор політичних досліджень YouGov Ентоні Веллз заявив, що опитування продемонстрували серйозні докази того, що британці поступово таки змінюють своє ставлення до «Брекзиту» на користь його неприйняття.

«Докази подані після аналізу опитувань постають просто «залізобетонним» доказом того, що ставлення до «Брекзиту» впродовж останніх двох років змінювалось у Британії у напрямку прихильності до подальшого членства у ЄС», – заявив директор політичних досліджень YouGov Ентоні Веллз.

Оприлюднення даних великого опитування громадської думки збіглося у часі з заявою представників кампанії «Вибір народу» (People’s Vote), яка виступає за повторний референдум з питання про вихід Британії з ЄС, про проведення широкомасштабного маршу «Разом за остаточне слово», призначеного на суботу, 19 жовтня. Очікується, що у цей день сотні тисяч британців візьмуть участь у демонстрації, яка має стати однією з найбільш масових у сучасній політичній історії Великої Британії.

Переклад твіту: «Пройдемо маршем всі разом за остаточне слово щодо «Брекзиту» у суботу, 19 жовтня. Якщо ви проголосували залишитись чи вийти з ЄС, ми всі заслуговуємо на це остаточне слово».

За умов того, що існують дедалі змістовніші ознаки того, що жодної нової угоди про «Брекзит» не буде вироблено під час переговорів ЄС з представниками британського уряду, кампанія «Вибір народу» оприлюднила результати ще одного опитування, яке показало, що коли б зараз відбувся референдум з питаннями залишитись у Євросоюзі або вийти з ЄС без жодної угоди, ті британці, хто бажав би залишатися у ЄС, перемогли б з результатом 55% до 45% тих, хто волів би залишити ЄС за будь-яких обставин.

Надзвичайна сесія британського парламенту

Тим часом депутати британського парламенту ухвалили рішення провести позачергову надзвичайну сесію парламенту саме з питання тактики в умовах наближення крайнього терміну виходу Британії з ЄС і суперечливих кроків уряду прем’єра Бориса Джонсона. Ця надзвичайна сесія у Вестмінстері сама по собі має стати історичною, бо ж попередньо щось подібне відбулось лише за умов кризи, пов’язаної з війною на Фолклендських-Мальвінських островах майже 40 років тому. Припускають, що парламентарі також обговорять можливість проведення нового референдуму щодо «Брекзиту».

Депутат-лейборист Девід Ламмі заявив, що за умов деструктивного «Брекзиту» з подачі прем’єр-міністра Бориса Джонсона дедалі більше британських політиків вважають, що єдиним способом вирішення проблеми є надання виборцям права висловити свою думку на новому референдумі.

Переклад твіту: «Британія відвернулась від «Брекзиту». Ще не пізно його зупинити».

Британський депутат-консерватор, який став незалежним кандидатом, виступивши проти планів консервативного керівництва щодо «Брекзиту», Сер Олівер Летвін зі свого боку заявив, що депутати британського парламенту надішлють урядові і прем’єру чіткий і недвозначний сигнал, що вихід країни з Євросоюзу без жодної угоди не відбудеться.

«Прем’єр-міністр, що б він не казав, має підкорятися законам, так як і всі ми. Отож, він має звернутися з проханням про подовження крайнього терміну виходу Британії з ЄС, якщо угоди не буде досягнуто до 19 жовтня. Саме про це він і почує під час надзвичайної сесії парламенту», – заявив депутат британського парламенту Сер Олівер Летвін.