«Брекзит»: сценарії «Судного дня» у Британії

Лондон – На верхівці британського керівництва лунають застереження щодо можливих актів громадянської непокори, подібних до виступів «жовтих жилетів» у Франції або ж масових заворушень у Лос-Анджелeсі 1992 року, у випадку скасування виходу країни з ЄС. Надзвичайно впливовий радник британського прем’єра і один із основних «архітекторів» «Брекзиту» Домінік Каммінґс заявив, що можливий новий референдум у Британії, який міг би скасувати результати референдуму 2016 року про вихід з Європейського союзу, може призвести до «насильницького народного повстання» у Сполученому Королівстві. Окрім цього, британське керівництво також має справу з кількома іншими потенційними небезпечними моментами, пов’язаними з виходом з Євросоюзу.

Чим менше часу залишається до крайнього терміну виходу Великої Британії з Євросоюзу, 31 жовтня, тим більше британське суспільство отримує так званих сценаріїв «Судного дня». Втім, британське керівництво вже виробило низку так званих надзвичайних планів дій. Зокрема, у тому, що стосується безперешкодного надходження медикаментів і продуктів харчування. У основних портах Британії вже створюються спеціальні запасні сховища, куди надходять запаси харчів і медикаментів на випадок перебоїв у постачанні у разі виходу з ЄС без жодної угоди 31 жовтня.

Втім, і надалі не існує достеменного вирішення проблеми так званого «бек-стоп» щодо кордону між Ірландією і Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства. Цей момент постає найбільш дражливим з усіх, бо може стати іскрою для нового спалаху насильства між католиками і протестантами у цій частині Сполученого Королівства.

І от найостаннішим із цих сценаріїв постають урядові передбачення кривавих заворушень. Всі ці апокаліптичні передбачення природно викликають доволі бурхливу реакцію на усіх щаблях британського суспільства. При цьому низка провідних політиків з різних боків політичного водорозділу Великої Британії припустила, що всі ці прогнози можливих протестів і громадянської непокори висуваються верхівкою нинішньої команди прем’єра Бориса Джонсона, аби створити привід для запровадження у країні нових «драконівських» владних повноважень з тим, аби таки вивести країну з Європейського союзу 31 жовтня. Все це, кажуть експерти, нагадує спроби президента США Дональда Трампа вплинути на американський Конгрес, аби отримати схвалення планів збудувати мур на кордоні з Мексикою, висуваючи загрозливі сценарії як альтернативу.

Відомий депутат-консерватор і колишній генеральний прокурор Сполученого Королівства Домінік Ґрів, який виступив проти авторитарності у діях прем’єра Джонсона, висунув застереження, що керівник британського уряду у такий спосіб може оголосити надзвичайний стан у країні, аби проштовхнути свій план щодо виходу Сполученого Королівства з ЄС без жодної угоди. Ґрів висловив свій шок щодо того, що міністри уряду Джонсона «залякують громадськість» можливими насильницькими заворушеннями у разі, якщо країна не вийде з Євросоюзу 31 жовтня.

«Я маю побоювання, що уряд Бориса Джонсона планує використати закон про надзвичайні обставини у суспільстві для того, аби призупинити дію цього закону на підставі можливого виникнення горнила насильницьких акцій протесту. І що мене найбільше шокує – це те, що міністри уряду активно просувають ідею можливого запровадження надзвичайного стану», – заявив депутат-консерватор і колишній генпрокурор Сполученого Королівства Домінік Ґрів.

Втім, прихильники «жорсткого Брекзиту» рішучо відкинули точку зору, озвучену депутатом Ґрівом, визначивши всі подібні розмови і погляди як «новий проєкт нагнітання страху у суспільстві». Колишній лідер британських консерваторів і депутат парламенту Іан Данкан Сміт зазначив, що все це буцімто спрямовується на те, аби відлякати виборців від прем’єр-міністра Бориса Джонсона і його планів виходу країни з ЄС 31 жовтня.

«Вони не спромоглися достатньо налякати британських виборців під час референдуму 2016 року тим, що вихід з ЄС буцімто означатиме катастрофу. Так тепер вони намагаються налякати виборців прем’єром Джонсоном. Тоді як він намагається втілити у життя те, за що британці проголосували 2016 року», – заявив колишній лідер британських консерваторів і депутат парламенту Іан Данкан Сміт.

«Депутати парламенту, які блокують демократичне волевиявлення народу, є екстремістами»:

На першому плані поміж тих, хто передрікає насильство і хаос у Британії у разі невиходу країни з ЄС постає чільний радник британського прем’єра Домінік Каммінґс. Постать Каммінґса є доволі суперечливою, бо ж подейкують, що він має неабиякий вплив на керівника британського уряду і фактично вільно користується всіма важелями влади, будучи таким собі «прем’єром за лаштунками». Колишній прем’єр Британії Девід Камерон колись визначив Каммінґса як «кар’єрного психопата» за його суперечливу роль у кампанії перед референдумом 2016 року.

Саме Каммінґсу приписують авторство новітнього словника затятих прихильників «Брекзиту», поміж словарних статей якого найпопулярнішими постають словосполучення «акт капітуляції», «зрада волевияву», «Брекзит за будь-яку ціну» тощо. Самі слова Каммінґса є неприхованими погрозами. Якщо їх можна підсумувати газетним заголовком, він лунатиме як «Забезпечте Брекзит, або постаньте перед загрозою заворушень». За всім цим незавуальовано стоять спроби залякати і вплинути на всіх тих, хто не згоден з результатами референдуму 2016 року. Власне, всі останні попередження і загрозливі картини можливих насильницьких виступів протесту у разі скасування «Брекзиту» 31 жовтня ґрунтуються на цих засадах.

В унісон діям Каммінґса ще один міністр британського уряду, ім’я якого не оприлюднюється, йде навіть далі погрожуючи, що прихильники «Брекзиту» у Британії можуть організувати себе у щось на кшталт французького руху «жовтих жилетів», у випадку як країна не вийде з ЄС 31 жовтня. На думку урядовця, розлючені невиконанням їхнього волевияву громадяни Сполученого Королівства, можуть взяти приклад зі своїх французьких сусідів, і тут вже буде достатньо кількох затятих та войовничих популістських ватажків, аби запалити вогонь масових заворушень.

Як на згаданого британського урядовця, невихід країни з ЄС 31 жовтня означатиме «катастрофічний брак довіри до британської політичної системи». Все це, на думку міністра уряду прем’єра Джонсона, може стати поштовхом для сотень тисяч британців вийти на вулицю і долучитися до виступів протесту.

Тим часом у Британії дедалі частіше лунають критичні голоси тих, хто вважає, що нинішній уряд консерваторів своїми діями і заявами нагнітає напруження у суспільстві. Зокрема, дошкульна критика спрямовується у бік самого прем’єра Джонсона, який у своїх промовах щодо необхідності втілення плану «Брекзиту» у життя використовує вже згадану лексику з подачі свого радника Каммінґса.

На думку провідного депутата-лейбориста Іветт Купер, прем’єр Джонсон навмисно використовує саме такі вирази аби посіяти дедалі більше напруження і ненависті у британському суспільстві. Це саме, як на Купер, стосується і погроз щодо можливих перебоїв у постачанні харчів і медикаментів, а також кривавих виступів протесту у разі невиконання плану виходу Британії з Євросоюзу.

«Мова, яку використовує Борис Джонсон, спрямовується на те, аби навмисно збільшити напруження, розбрат і ненависть»:

Але виглядає на те, що сам прем’єр-міністр Борис Джонсон аж ніяк не реагує на цілу низку критичних зауважень щодо своїх войовничих і загрозливих промов і добірки певних словосполучень. Ба більше, Джонсон заявив, що його не змусять вибачатися за те, що він сказав, і він і надалі, попри все, використовуватиме доволі суперечливий вислів, що невихід Британії з Європейського Союзу стане справжнім «актом капітуляції» Сполученого Королівства.

«Борис Джонсон засуджує погрози депутатам парламенту, проте захищає використання висловів на зразок «акт капітуляції»:

Зрештою, наступні чотири тижні у Британії перед 31 жовтня цілком очевидно обіцяють бути насиченими до крайньої межі усіма можливими формами впливу, тиску і вимальовуванням зловісних картин того, що може статися, якщо країна не вийде з Європейського союзу в кінці жовтня. У кожному разі, все це ще раз підтверджує тезу, що не існує такої речі, як «чистий Брекзит».