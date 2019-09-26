Британія: Джонсон запропонував опозиції винести вотум недовіри уряду

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон запропонував опозиції винести вотум недовіри його уряду, щоб провести дострокові вибори. Із такою заявою британський прем’єр виступив під час засідання в Палаті громад 25 вересня.

Джонсон наголосив, що настав час здійснити «Брекзит» і приступити до об’єднання країни, розколотої після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Опозиційні партії закликали Джонсона піти у відставку 24 вересня. Це сталося відразу після того, як Верховний суд королівства визнав незаконним рішення уряду про призупинення роботи парламенту на п’ять тижнів. У постанові сказано, що рішення Джонсона, формально схвалене королевою, не має ніякої юридичної сили і парламент може зібратися в будь-який момент. Парламент зібрався вже на наступний день.

У парламенті 25 вересня представники опозиції різко розкритикували Джонсона, звинувативши його в неповазі до демократії і до королеви. Однак опозиційні лейбористи не поспішають висловлювати Джонсону вотум недовіри. Спочатку вони хочуть домогтися відстрочки виходу Британії з ЄС. Джонсон обіцяє здійснити його 31 жовтня.

Боріс Джонсон повернувся в Лондон, перервавши свій візит в Нью-Йорк. Там він брав участь у роботі сесії Генасамблеї ООН.