Верховний суд Британії визнав незаконним припинення роботи парламенту

Верховний суд Великої Британії постановив, що рішення прем’єр-міністра Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту на п’ять тижнів було незаконним.

У постанові суду йдеться про те, що рішення Джонсона, формально схвалене королевою, не має ніякої юридичної сили, і парламент може зібратися в будь-який момент. Рішення про це мають ухвалити спікери обох палат.

Опоненти Джонсона подали в суд, звинувачуючи прем’єра в тому, що він прагне перешкодити парламенту обговорювати питання про «Брекзит». Суд фактично погодився з їхньою аргументацією.

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Голова Верховного суду Бренда Гейл оголосила, що уряд не надав розумних пояснень того, навіщо йому знадобилося припиняти роботу парламенту.

28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежить час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.

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Лідери опозиції назвали рішення Джонсона навмисною спробою завадити парламентарям заблокувати вихід Об’єднаного королівства з європейського блоку без угоду. Глава уряду відкидає звинувачення.

За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.