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09 Вересень 2019, Київ 19:54
Новини | Міжнародні

Королева Єлизавета ІІ схвалила закон, який блокує Brexit без угоди

Королева схвалила закон, який обмежує свободу дій Джонсона

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Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила законопроект, покликаний не допустити виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня без угоди.

Минулого тижня документ підтримала переважна більшість депутатів від опозиції, а також більше 20 депутатів Консервативної партії.

Законопроект передбачає, що якщо до 19 жовтня Британія не укладе з ЄС угоду про Brexit, прем’єр Боріс Джонсон буде зобов’язаний попросити Євросоюз про чергове перенесення його дати – з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.

/**/ /**/ /**/ 4 вересня парламент підтримав законопроєкт, що блокує плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо того, щоб країна залишила Євросоюз без угоди
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Джонсон заявляє, що хоче до 31 жовтня укласти з ЄС нову угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і звинувачує опонентів у підриві своїх зусиль.

Ті, в свою чергу, стверджують, що справжня мета Джонсона – «Брекзит» за всяку ціну, хай навіть і зовсім без договору.

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