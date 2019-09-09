Королева Єлизавета ІІ схвалила закон, який блокує Brexit без угоди

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила законопроект, покликаний не допустити виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня без угоди.

Минулого тижня документ підтримала переважна більшість депутатів від опозиції, а також більше 20 депутатів Консервативної партії.

Законопроект передбачає, що якщо до 19 жовтня Британія не укладе з ЄС угоду про Brexit, прем’єр Боріс Джонсон буде зобов’язаний попросити Євросоюз про чергове перенесення його дати – з 31 жовтня на 31 січня 2020 року.

Джонсон заявляє, що хоче до 31 жовтня укласти з ЄС нову угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і звинувачує опонентів у підриві своїх зусиль.

Ті, в свою чергу, стверджують, що справжня мета Джонсона – «Брекзит» за всяку ціну, хай навіть і зовсім без договору.