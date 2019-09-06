Парламент Британії повторно голосуватиме, чи проводити дострокові вибори 15 жовтня

Парламент Великої Британії 9 вересня знову проведе голосування щодо того, чи проводити дострокові вибори 15 жовтня, повідомив Джейкоб Різ-Моґ, який вирішує питання уряду в Палаті громад.

4 вересня прем’єр-міністр Борис Джонсон не отримав достатньо голосів для того, щоб призначити дострокові вибори. Йому було потрібно 434 голоси, але «за» проголосували лише 298 законодавців.

Молодший брат Джонсон, Джон Джонсон, 5 вересня заявив, що йде з посади молодшого міністра бізнесу і з посади члена парламенту.

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«Останніми тижнями я розривався між вірністю сім’ї і національним інтересам – це нерозв’язна напруга, і настав час, щоб інші взяли на себе мої ролі», – заявив Джо Джонсон у соціальних мережах.

Також 4 вересня парламент підтримав законопроєкт, що блокує плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо того, щоб країна залишила Євросоюз без угоди.

Законодавці проголосували за поправки до законопроєкту, згідно з яким Джонсон має попросити відстрочки «Брекзиту» до 31 січня, якщо не буде погоджена нова угода про вихід Британії з ЄС.

Документ тепер надійде на розгляд верхньої палати парламенту – Палати лордів.

Джонсон, який хоче вивести Британію з ЄС 31 жовтня, навіть без угоди, пообіцяв, що «ніколи не дозволить» перенесення «Брекзиту», і вні у парламент пропозицію провести дострокові вибори 15 жовтня.

Критики кажуть, що вихід Британії з ЄС без угоди може мати катастрофічні наслідки для країни.