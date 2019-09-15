Лідер британських ліберал-демократів заявила, що не підтримає Brexit

Лідер партії Ліберальних демократів Великобританії Джо Свінсон заявила 15 вересня, що поки не було угоди про вихід країни з Європейського союзу, яку б її партія підтримала у парламенті.

«Я не думаю, що є хороша угода щодо Brexit. Я думаю, що кожен [варіант] Brexit… поганий для нашої країни, і я не збираюся це підтримувати», – сказала Свінсон.

При цьому агентство Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника в уряді Боріса Джонсона повідомило, що прем’єр Сполученого королівства має намір реалізувати план «жорсткого Brexit» без угоди всупереч прийнятому парламентом та схваленому королевою Єлизаветою ІІ закону, який блокує такий варіант виходу країни з ЄС. За інформацією агентства, таке рішення Джонсон ухвалив напередодні зустрічі з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером 16 вересня.

Палата громад парламенту Великої Британії пішла на перерву 9 вересня. Вона повинна тривати до 14 жовтня. Опоненти Джонсона вважають, що прем’єр-міністр таким чином хотів спростити собі задачу і домогтися Brexit без угоди без участі парламентарів. Однак цю можливість парламент встиг заблокувати до перерви, закон вже схвалила королева Єлизавета ІІ.