Доповідь британського уряду: вихід Британії з ЄС без угоди можуть супроводжувати хаос і заворушення

Лондон – Вихід Великої Британії з Європейського союзу без укладення жодної угоди може спричиниться до перебоїв із постачанням ліків, різко підвищити ціни на електрику і може призвести й до нестачі деяких продуктів харчування, а також масових заворушень у населених пунктах країни. Щодо цього застерігає спеціальний урядовий план на найгірший випадок –«Operation Yellowhammer» («Операція «Вівсянка»). Оприлюднення цього документу вже викликало значну реакцію на різних рівнях британського суспільства. Оглядачі передбачають можливу різку зміну планів британського керівництва щодо приведення Brexit-у в життя.

Можлива доволі песимістична картина, про яку застерігає план «Операції «Вівсянка», передбачає певний рівень хаосу разом із економічними і суспільними негараздами, в яких може опинитися Велика Британія в разі виходу з Євросоюзу без жодної угоди через 6 тижнів. У цьому урядовому плані, розробленому на випадок найгіршого сценарію, розглядається можливість панічного скуповування продуктів харчування, громадських заворушень, спалахів епідемій, а також неспроможності шляхів сполучення дати собі раду з потоком пасажирів, які відбуватимуть і прибуватимуть до Британії з країн ЄС.

План попереджає, що бідніші прошарки населення Британії можуть серйозно потерпіти в разі різкого підвищення цін на харчі та пальне. Висувається припущення, що 100 тисяч британських домівок також можуть мати проблеми з водопостачанням. На додаток, урядовий документ серйозно застерігає щодо можливих масових виступів протесту і того, що визначається як «контрпротести», у різних частинах Великої Британії, що, у свою чергу, може відтягти на себе величезні ресурси сил поліції. Оглядачі зазначають, що в разі, якщо справдяться навіть деякі з припущень цього урядового плану, реально йтиметься про загальнонаціональний надзвичайний стан і кризу епохального масштабу.

Прихильники грубого Brexit-у, без угоди, вже відкинули похмуру картину, що її припускає урядовий документ, визначивши все це як «Операція залякування». Втім, уряд прем’єра Боріса Джонсона не мав іншого виходу, аніж оприлюднити цей спершу таємний урядовий документ, коли програв у парламенті голосування щодо передчасних виборів і отримав безпосередній наказ парламентарів розсекретити подробиці плану «Операція «Вівсянка».

Одразу після оприлюднення подробиць урядового документу, назву якого за іменем пташки-вівсянки обрали цілком випадково, міністр у справах виходу з Євросоюзу без угоди Майкл Ґоув сказав, що цей план не може сприйматися як точне і детальне передбачення того, що станеться у разі виходу Британії з ЄС без жодної угоди.

Цей план лише окреслює те, що могло б статися за найгіршого сценарію. Відтак документ спрямований не на те, щоб налякати, а для здійснення ретельного урядового планування з тим, щоб забезпечити повну готовність до виходу з Європейського союзу, – заявив Майкл Ґоув.

«Документи «Вівсянки» подають найгірший сценарій, каже міністр Майкл Ґоув, додаючи, що уряд здійснив вагомі кроки протягом останніх тижнів, аби зменшити ризики»

Бомба у таборі прихильників грубого Brexit-у

Тим часом міністр із питань виходу з ЄС тіньового уряду опозиційної Лейбористської партії сер Кір Стармер наполягає, що урядові документи лише підтверджують надзвичайний ризик виходу з Європейського союзу без жодної угоди.

«Ці документи підтверджують неабиякий ризик виходу з ЄС без угоди. Лейбористська партія наполегливо працює, щоб заблокувати його. Цілком безвідповідально з боку уряду намагатися проігнорувати ці суворі застереження і стати на заваді тому, щоб громадськість побачила докази цих застережень»

Втім, критика політики британського уряду щодо виходу з ЄС лунає не лише з боку опозиції. Колишній міністр юстиції Великої Британії, який працював в уряді попереднього прем’єра Терези Мей, Дейвід Ґок наголосив, що для того, щоб дізнатися, чому так багато діячів виступають проти виходу з Євросоюзу без жодної угоди, варто лише ознайомитись із п’ятьма сторінками доповіді «Операція «Вівсянка».

«Якщо хтось дивується, чому так багато міністрів попереднього уряду виступають різко проти виходу з Євросоюзу без угоди, почитайте документи «Вівсянки». Але проблеми, пов’язані з виходом з ЄС без жодної угоди, не закінчуються лише короткотерміновими перебоями. Реальну шкоду буде заподіяно у довшій перспективі»

Колишній колега Ґока з уряду консерваторів, який, втім, перекинувся до лав опозиційної Ліберально-демократичної партії, Філіп Лі визначив «Операцію «Вівсянка» як вибухонебезпечну і таку, що шокує.

«Чи ж британці проголосували на референдумі 2016 року за те, щоб мати проблеми з водопостачанням? Чи вони проголосували, щоб зіштовхнутися з браком медикаментів або ж продуктів харчування?» – риторично запитав Філіп Лі.

Шанований британський політичний оглядач Адам Боултон назвав оприлюднення документів «Операції «Вівсянка» справжньою бомбою, що вибухнула у стані затятих прихильників Brexit-у без угоди. «Можливо, весь цей апокаліптичний сценарій змусить урядовців спуститися на землю і наполегливо працювати, щоб уникнути того хаосу, який передбачає «Операція «Вівсянка», – сказав Адам Боултон.

Поміж оприлюднених 5 сторінок плану «Операція «Вівсянка» відсутній один розділ, який британське керівництво вирішило тримати й далі в таємниці на підставі того, що було визначено як «комерційна чутливість».

У пресі писали, ніби уряд розробив іще два плани реагування на інші можливі сценарії виходу з ЄС без угоди з «пташиними» назвами, «Рибалочка» («Kingfisher») і «Чорний лебідь» («Black Swan») – останній на випадок повної катастрофи; в уряді це повідомлення назвали неточним. Як запевняв міністр Ґоув, саме «Вівсянка» є планом відповіді на найгірший можливий сценарій, а «Чорний лебідь», за його словами, – це «не урядовий документ, а кінофільм про балерину».