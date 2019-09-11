Суд Шотландії визнав незаконним рішення Джонсона призупинити роботу парламенту Британії

Апеляційний суд Шотландії визнав незаконним рішення прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту.

До суди зверталися члени парламенту з різних партій.

Уряд має намір оскаржити це рішення у Верховному суді Сполученого королівства 17 вересня.

Як зазначає ВВС, наразі невідомо який вплив матиме рішення суду на поточне призупинення роботи парламенту.

28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежує час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.