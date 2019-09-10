Парламент Британії вдруге відхилив пропозицію Джонсона про вибори

Нижня палата парламенту Великої Британії в ніч на 10 вересня вдруге відхилила пропозицію прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона про дострокові вибори.

Ініціативу підтримали 293 парламентарі. За британським законодавством, для проведення позачергових виборів уряду потрібна підтримка двох третин палати громад, або ж 434 осіб. Таким чином, до 31 жовтня, запланованої дати виходу Великої Британії з Євросоюзу, в країні більше немає можливості для проведення дострокових виборів.

Борис Джонсон оголосив про намір вивести країну зі складу Євросоюзу до цього терміну при будь-яких обставинах – з угодою чи без неї.

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Британський прем’єр заявив, що його уряд не буде просити Брюссель про відстрочку.

Парламент Великої Британії йде на «примусові канікули» до 14 жовтня.

Перед голосуванням Палата громад зажадала від уряду оприлюднити кризовий план дій при «жорсткому «Брекзиті» – без угоди з ЄС.

Депутати також наполягають на доступі до урядового листування про підготовку до припинення роботи парламенту більш ніж на місяць.

Опоненти Джонсона підозрюють голову британського уряду в намірі приховати від суспільства причини, за якими він закриває парламент більш ніж на місяць. Раніше Джонсон заявляв, що це рішення не пов’язане з його прагненням спростити собі завдання і домогтися «Брекзиту» без угоди» і, отже, без схвалення парламентом.

Напередодні королева Єлизавета II підписала закон, який забороняє уряду здійснення «Брекзиту» без угоди з Євросоюзом і без схвалення законодавців. Закон зобов’язує уряд прагнути до досягнення угоди з ЄС на засіданні Європейської ради 18 жовтня.

У разі відхилення цього прохання Брюсселем прем’єр-міністр Великої Британії повинен просити про відстрочку «Брекзиту» до 31 січня 2020 року, повідомляє Reuters.