Британський міністр розповів, якими будуть відносини з Україною після «Брекзиту»

Міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великої Британії Крістофер Пінчер заявляє, що після виходу його країни з Європейського союзу відносини Лондона і Києва «зміняться лише на краще».

«Відносини між Україною і Великою Британією можуть змінитися після «Брекзиту», але лише на краще. Ми хочемо побудувати сильні, глибокі відносини з Україною у сфері торгівлі, безпеки, культури. І я думаю: коли ми вийдемо і узгодимо двосторонню угоду з Україною, наші відносини продовжать покращуватися», – сказав Пінчер, відповідаючи на питання Радіо Свобода у кулуарах 16-ої щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) 14 вересня в Києві.

«Україна відіграє важливу позицію в Європі. Це нова лінія фронту. Тому я захотів приїхати і сказати народу України: ми підтримуємо вас у ваших прагненнях процвітання, свободи, прозорості і проти будь-якої форми зовнішньої загрози», – додав британський урядовець.

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Він висловив сподівання, що Британія досягне угоди з ЄС щодо «Брекзиту» і вийде з Євросоюзу 31 жовтня з угодою, або і без.

Нещодавно королева Єлизавета II підписала закон, який забороняє британському уряду здійснення «Брекзиту» без угоди з Євросоюзом і без схвалення законодавців. Закон зобов’язує уряд прагнути до досягнення угоди з ЄС на засіданні Європейської ради 18 жовтня.

У разі відхилення цього прохання Брюсселем прем’єр-міністр Великої Британії повинен просити про відстрочку «Брекзиту» до 31 січня 2020 року.