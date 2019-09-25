Британський парламент відновлює роботу. Джонсон повернувся до Лондона з сесії Генасамблеї ООН

Парламент Великої Британії 25 вересня відновив засідання після того, як Верховний суд визнав незаконним рішення про припинення його роботи.

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон у зв’язку з рішенням суду скоротив свій візит до США на сесію Генеральної асамблеї ООН і повернувся в Лондон. Сьогодні він має з’явитися у парламенті.

Як зазначає Reuters, очікується, що опозиція закликатиме Джонсона піти у відставку. Про це напередодні говорив лідер Лейбористської партії Сполученого королівства Джеремі Корбін.

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Верховний суд Великої Британії 24 вересня постановив, що рішення прем’єр-міністра Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту на п’ять тижнів було незаконним.

28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежить час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.

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Лідери опозиції назвали рішення Джонсона навмисною спробою завадити парламентарям заблокувати вихід Об’єднаного королівства з європейського блоку без угоду. Глава уряду відкидає звинувачення.

Члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.