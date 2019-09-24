Британія: рішення прем’єра припинити роботу парламенту визнано протизаконним

Лондон – Верховний суд Великої Британії ухвалив історичне рішення, що тимчасовий розпуск британського парламенту прем’єр-міністром Борісом Джонсоном був протизаконним. Як ухвалив суд, незаконною і нечинною була вже процедурна «рекомендація» Джонсона королеві підписати указ про так звану «пророгацію», або ж тимчасове припинення діяльності парламенту – фактично з метою не дати британським парламентарям достатньо часу для обговорення і можливої зміни його політики щодо виходу Британії з Європейського союзу. Відтак незаконним є й указ королеви, і діяльність парламенту не є припиненою. Крім інших наслідків, припускали, що це рішення суду може призвести й до відставки прем’єра Джонсона, хоча в його апараті вже заявили, що відставки не буде.

Рішення Верховного суду щодо протизаконності «пророгації» британського парламенту у першу чергу означає, що де-юре роботу парламенту не було припинено, і парламентарі можуть повернутися до зал засідань уже невдовзі. Голова Верховного суду Великої Британії леді Бренда Гейл оголосила про рішення о 10:40 хвилин за Лондоном, повідомивши, що вона і ще 10 суддів дійшли рішення одностайно, бо британський парламент має право голосу у такий доленосний для країни час.

Загалом рішення Верховного суду розглядається як потужний удар для прем’єра Джонсона і його команди. Судове рішення відкрило шлях до негайного відновлення роботи парламенту, а відтак і активного обговорення планів британського керівництва щодо виходу з Європейського союзу. Крім того, це рішення Верховного суду підтвердило попереднє рішення найвищого цивільного суду Шотландії, який так само визнав тимчасовий розпуск британського парламенту протизаконним і таким, що його має бути анульовано.

Леді Гейл також наголосила, що ухвала суду відображає той глибинний вплив, який могло б мати рішення прем’єр-міністра про тимчасове припинення роботи парламенту на самі підвалини британської демократії. За словами голови Верховного суду, уряд під проводом Боріса Джонсона не спромігся пояснити, чому саме було необхідно припиняти нормальну роботу парламенту за 5 тижнів перед крайнім терміном виходу Великої Британії з ЄС.

Політичні оглядачі нині активно обговорюють можливість відставки прем’єр-міністра Джонсона у світлі цього рішення.

Оглядач Британської телерадіомовної корпорації «Бі-бі-сі» Домінік Кашіані пише, що, за словами депутата парламенту Домініка Ґріва, прем’єрство Боріса Джонсона нині перебуває під сумнівом у світлі його незаконної рекомендації королеві.

А лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін прямо закликав Джонсона «обміркувати своє перебування на посаді» і «стати прем’єр-міністром, що пробув на посаді найменше» (той очолив уряд 24 липня).

Критика рішення прем’єр- міністра Джонсона про тимчасове припинення діяльності британського парламенту лунає і з іншого боку вододілу, а саме з боку затятих прихильників виходу Британії з Європейського союзу. Один з найбільших апологетів «брекзиту», провідник однойменної «Партії «брекзиту» Найджел Фараж, зокрема, назвав рішення Джонсона припинення на час діяльність парламенту як «найгірше політичне рішення всіх часів». Фараж звинуватив у цьому не безпосередньо прем’єра Джонсона, а його надзвичайно впливового радника Домініка Каммінґса, якому приписують найсуперечливіші рішення британського керівництва останнього часу. «Каммінґс має піти геть!» – заявляє Фараж.

Одностайність суддів Верховного суду Великої Британії стала до певної міри несподіванкою, бо більшість політологів і оглядачів схилялися до думки, що в рішенні будуть відображені діаметрально протилежні позиції членів суду.

Тим часом уже надійшла реакція спікера Палати громад британського парламенту Джона Беркова, який оголосив, що збирає депутатів нижньої палати на засідання вже в середу об 11:30 ранку. За словами Беркова, британські парламентарі мають низку негайних запитань до уряду, на які вони прагнуть здобути докладні відповіді. Берков також не втримався, щоб не наголосити на черговій поразці Джонсона, використавши при цьому порівняння з тенісом, великим шанувальником якого є спікер, – і закінчивши своїм знаменитим вигуком-закликом до порядку, до якого він так часто вдається.

«Отож, іще одна поразка прем’єра Боріса Джонсона. Він має таке відчуття, яке зазвичай мають суперники Роджера Федерера, хоча вони програють на корті, а не у суді. Я кажу вартовим на дверях парламенту: «Відчиняйте двері!» І – порядок у залі!»

Впливовий депутат-лейборист і голова парламентського комітету з питань «брекзиту» Гілларі Бенн, у свою чергу, високо оцінив «чітке, історичне і одностайне» рішення Верховного суду про те, що Боріс Джонсон діяв незаконно, припинивши роботу парламенту, «тому що він не бажав, щоб ми притягли його до відповідальності». Він також висловив своє бажання негайно відновити роботу Палати громад.

Сам прем’єр Боріс Джонсон, який перебуває зараз у Сполучених Штатах, вже заявив, що його уряд поважатиме рішення Верховного суду, хоча й категорично не погоджується з ним. А в апараті Джонсона в Лондоні повідомили, що у відставку він не збирається. Як очікують, прем’єр поночі дочасно повернеться до Лондону, щоб устигнути на засідання парламенту. У будь-якому разі, Британія постає перед іще одним політичним буревієм напередодні крайнього терміну виходу країни з Європейського союзу.