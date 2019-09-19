Шотландія може залишитися у складі ЄС після Brexit – Стерджен

Шотландія хоче залишитися у складі Європейського Союзу у випадку, якщо Сполучене королівство таки вийде з блоку. Про це заявила журналістам у Берліні 18 вересня перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє DW.

Стерджен висловила сподівання, що Британія все ж лишиться у складі ЄС. В іншому випадку, на думку першого міністра, Шотландія повинна «мати можливість стати незалежною країною-членом ЄС». Вона зазначила, що залишається загроза Brexit без угоди, і в цьому випадку вся країна зазнає втрат.

«Ми продовжимо спроби подолати» «жорсткий Брекзіт», зокрема, треба буде добитися продовження терміну виходу Великобританії з ЄС», – сказала політик.

Стерджен виступає за проведення повторного референдуму про незалежність Шотландії у 2020 році. Міністр вважає, що з огляду на нинішні обставини результати плебісциту можуть відрізнятися від попереднього подібного голосування у 2014 році.

На референдумі в 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти виходу Шотландії зі складу Сполученого королівства.

Влітку 2016 року на референдумі щодо Brexit 62 відсотки жителів Шотландії висловилися за подальше членство в ЄС. Наступного року парламент Шотландії проголосував за проведення повторного референдуму про незалежність та Стерджен його тимчасово відклала.

Палата громад парламенту Великої Британії пішла на перерву 9 вересня. Вона повинна тривати до 14 жовтня. Опоненти Боріса Джонсона вважають, що прем’єр-міністр таким чином хотів спростити собі задачу і домогтися Brexit без угоди без участі парламентарів. Однак цю можливість парламент встиг заблокувати до перерви, закон вже схвалила королева Єлизавета ІІ.