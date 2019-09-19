Польща закликає співвітчизників повертатися з Британії на батьківщину

Посол Польщі у Лондоні звернувся до близько мільйона поляків, які живуть у Великій Британії, із закликом у зв’язку з «Брекзитом» розглянути можливість виїзду в рідну країну.

Після вступу Польщі до Європейського союзу 2004 року польські громадяни отримали право вільно жити та працювати в будь-якій країні ЄС, і багато з них вибрали Британію, утворивши в цій країні найбільшу іноземну етнічну групу.

Минулого року 116 000 виїхали. Тут і далі залишається близько мільйона, але ми можемо бачити, що відбувається дискусія

У зв’язку з очікуваним виходом Великої Британії з Євросоюзу 31 жовтня польський посол Аркади Жеґоцькі звернувся до співвітчизників із застереженням, що в результаті «Брекзиту» їхній статус зміниться і вимагатиме спеціальних реєстрацій, які раніше були непотрібні.

У спеціальному листі Жеґоцькі окремо заохочує польських громадян «серйозно розглянути можливість повернення до вітчизни».

«Швидкий розвиток економіки нашої країни створює громадянам щораз більші можливості розвитку і гарні умови життя», – підкреслює посол.

Повернення поляків на батьківщину – один з напрямків політики, який проголошує офіційна Варшава.

Спеціально створений інтернетний сайт «Повернення» (powroty.gov.pl) дає поради щодо документів і перших формальностей, які потрібні полякам для повернення на історичну батьківщину, а також пояснює, на яку державну підтримку вони можуть розраховувати.

Дехто вже їде

На час британського референдуму 2016 року й одразу після нього припав пік кількості громадян Польщі в Британії – більш ніж мільйон, але впродовж останніх двох років кількість поляків, які виїжджають із Британії, перевищила кількість польських іммігрантів.

«Минулого року 116 000 виїхали. Тут і далі залишається близько мільйона, але ми можемо бачити, що відбувається дискусія», – сказав польський посол в інтерв’ю британському радіо.

За даними британського Національного бюро статистики 2018 року, в країні проживали 905 000 поляків, що становило 15% від усіх іноземців.

Офіційні дані також свідчать, що 2018-го, порівняно з минулим роком, загальна кількість громадян 27-ми країн Євросоюзу, які живуть у Великій Британії, зменшилася вперше за понад десять років.

Британський уряд підкреслює, що «Брекзит» не означає, що громадяни інших європейських країн, яких зараз нараховують 3,3 мільйона, змушені будуть виїжджати, і, навпаки, наголошує, що буде забезпечене їхнє право і далі жити в країні.

Ті європейці, які вже живуть у Британії, можуть зареєструвати свій статус постійних резидентів або за певних умов подавати заяви на громадянство.

Але Лондон неодноразово наголошував, що свобода пересування з правом на працю та іншими правами для європейців після «Брекзиту» буде обмежена.