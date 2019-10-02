Британія: Борис Джонсон запропонував новий план щодо Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на щорічній конференції Консервативної партії озвучив новий план щодо виходу країни з ЄС. Він заявив: якщо його пропозицію не підтримають в Брюсселі, Британія покине Євросоюз без угоди.

Так, нова ініціатива Джонсона щодо Brexit не передбачає митних пунктів на кордоні між Ірландією (входить в ЄС) і Північною Ірландією (частина Великобританії). Також серед принципів нового плану – домовленості щодо кордону повинні підтримати політики в Північній Ірландії; на території острова Ірландія буде створена єдина зона стандартів для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; Сполучене Королівство повністю отримає незалежність в торговельній політиці після виходу з ЄС.

У ЄС пропозицію Джонсона вже розкритикували. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен заявив, що озвучений план «не здатний стати основою угоди».

Відповідно до ухваленого раніше у Великобританії закону, якщо 19 жовтня у Лондона не буде нової угоди з Брюсселем, прем’єр-міністр зобов’язаний попросити про перенесення Брекзиту на 31 січня 2020 року. Документ був підтриманий обома палатами парламенту і схвалений королевою Єлизаветою II.

Раніше Борис Джонсон неодноразово заявляв, що Британія вийде з ЄС до 31 жовтня з угодою чи без неї.