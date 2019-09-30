МЗС: Україна укладе з Великою Британією нову угоду після Brexit

Україна укладе з Великою Британією новий договір після того, як Сполучене королівство офіційно завершить процедури, пов’язані з припиненням членства в Євросоюзі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в твітері.

«Заступник міністра Василь Бондар зустрівся з головним переговорником з країнами Східної Європи та Центральної Азії департаменту економічної дипломатії МЗС Великої Британії Сарою Крофт та обговорив питання укладення нової угод, яка після Brexit замінить угоду про асоціацію у наших відносинах», – інформує МЗС України.

«Маємо спільне розуміння щодо амбітності цього двостороннього документу, який відповідатиме високому рівню наших відносин», – додали в зовнішньополітичному відомстві.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору. Щодо цього в Сполученому королівстві триває парламентська дискусія, значна частина депутатів вважають, що переговори з ЄС треба продовжити.