«Бек-стоп» як камінь спотикання на шляху виходу Британії з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його уряд підготував для Європейського союзу низку нових і конструктивних пропозицій, спрямованих на виведення з глухого кута справи виходу Сполученого Королівства з ЄС. Одним з головних моментів цих пропозицій постає новий підхід до вирішення головного каменя спотикання на шляху затвердження плану виходу з Євросоюзу, а саме так званого ірландського «бек-стоп». Прем’єр Джонсон наголосив: згідно з новим пакетом пропозицій, на кордоні між Ірландією і Північною Ірландією передбачаються митні перевірки, втім, за словами британського керівника, ці перевірки будуть мінімальними і не передбачатимуть побудови нової інфраструктури. Водночас представники ірландського керівництва вже відкинули цей план, навіть не ознайомившись з деталями. Що ж загалом являє собою «бек-стоп»?

Голосування на референдумі про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу підняло цілу низку питань, поміж яких доволі помітне місце посідав майбутній статус кордону між Ірландською Республікою, країною-членом ЄС, та Північною Ірландією, яка входить до складу Сполученого Королівства. Відтак у центрі цілої проблеми постає питання повернення до так званого «жорсткого» кордону після того, як Сполучене Королівство, а з ним і Північна Ірландія, вийде зі складу Євросоюзу. Саме за цих обставин ще у варіанті угоди з Євросоюзом, яку виробила попередній британський прем’єр Тереза Мей, була передбачена низка переговорів, які б мали забезпечити те, що після «розлучення» Лондона з Брюсселем між обома частинами Ірландії не буде встановлено кордону з парканом, прикордонними стовпами і митним оглядом з обох боків. Якщо ці переговори не дали б результату, на поверхню тоді виходив би отой «бек-стоп».

Але, зрештою, все пішло не так, як передбачалося, і прем’єр Тереза Мей не спромоглася провести свій план «Брекзиту» через британський парламент. І саме тому новий прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон намагається прорвати патову ситуацію навколо ірландського «бек-стопу». Отож, нині в угоді про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу ситуація постає такою, що країна і далі залишатиметься у митному союзі з ЄС, тоді як Північна Ірландія і надалі підкорятиметься правилам і регуляціям Євросоюзу з тим, аби не встановлювати «жорсткого» кордону з Ірландською Республікою.

Суперечливість «бек-стопу» полягає у тому, що, на думку представників Партії демократичних юніоністів Північної Ірландії та деяких депутатів парламенту від Консервативної партії при владі, існує побоювання, що «бек-стоп» послабить конституційну силу союзу Північної Ірландії з Великою Британією, бо ж Північна Ірландія матиме статус, відмінний від решти Сполученого Королівства, тому що підкорятиметься зовсім іншим правилам та законам. З іншого боку, опоненти подібної ситуації занепокоєні тим, що Британія може опинитися у патовій ситуації, перефразовуючи відому пісню Eagles «Hotel California», коли Лондон може будь-коли виписатися з цього «готелю» під назвою «Євросоюз», проте ніколи, власне, не зможе з нього виїхати. На додаток, низка британських політиків високого рівня відкинули ідею того, що проблема з угодою про вихід Сполученого Королівства з ЄС впирається лише у «бек-стоп». Голова Консервативної партії Джеймс Клеверлі взагалі висловився на користь усунення «бек-стоп» з угоди про вихід з Євросоюзу.

Переклад твіту: «Ми абсолютно налаштовані на підтримку миру і процвітання, які ми бачили у Північній Ірландії».

Нові пропозиції прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо «бек-стопу» отримали також підтримку лідера демократичних юніоністів Північної Ірландії Арлін Фостер, яка зазначила, що прем’єр Джонсон підтримав відкидання «бек-стопу» і продемонстрував налаштованість на те, аби виробити угоду, яка спрацьовувала б для всього Сполученого Королівства, а не ставила б Північну Ірландію у якісь окремі умови.

Водночас британське суспільство і надалі залишається глибоко поділеним у питанні необхідності чи недоцільності «бек-стопу» в угоді про вихід країни з Європейського союзу. Певна частина громадськості вважає, що не існує жодних «здорових» альтернатив для «бек-стопу». Тут або все повертається до «жорсткого» кордону між обома Ірландіями, або мирні угоди щодо врегулювання у Північній Ірландії, так звані «Угоди страсної п'ятниці», матимуть шанс на втілення у життя після десятиріч насильства.

Переклад твіту: «Альтернативи «бек-стопу» – це нонсенс. Тут або встановлюється «жорсткий» кордон, або виконуються «Угоди великої п’ятниці», які поклали край десятиріччям вбивчого насильства. А так одне з найважливіших досягнень Британії у напрямку миру буде викинуте на смітник».

Тим часом оглядачі зазначають, що те, що пропонує прем’єр-міністр Борис Джонсон навзамін «бек-стопу» в угоді про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу, не буде так просто прийняте Брюсселем. Висуваються припущення, що останній оберт саги про «Брекзит» загалом, і про «бек-стоп» зокрема, може призвести до подальшого принаймні 6-місячного подовження крайнього терміну виходу країни з ЄС, а це вже може виглядати доволі трагікомічно.

Переклад твіту: «Борис Джонсон запропонує альтернативу до «бек-стопу» «Брекзиту», а це може призвести до ще 6 місяців подовження крайнього терміну виходу з ЄС».

Опозиція у особі провідника Лейбористської партії Джеремі Корбіна без особливого ентузіазму сприйняла новий оберт історії з «бек-стопом». Корбін відверто заявив, що план Джонсона щодо «бек-стопу» є навіть гіршим за те, що пропонувала попередній прем’єр Тереза Мей. На додаток лідер британських лейбористів зазначив, що план прем’єра Джонсона ставить під загрозу виконання мирних угод у Північній Ірландії.

Переклад твіту: «Джеремі Корбін каже, що прикордонний план Бориса Джонсона є гіршим за угоду Терези Мей, і цей план може призвести до дерегуляції і погіршення стандартів».

Таким чином питання «бек-стопу» і надалі залишається одним з найскладніших і найзаплутаніших моментів, пов’язаних з виходом Сполученого Королівства з Європейського союзу. І наступні кроки британського керівництва мають надати вказівник щодо того, чи ж останні пропозиції британського прем’єра Джонсона у напрямку вирішення цієї проблеми матимуть якийсь вплив на просування Британії до остаточного «розлучення» з Європейським союзом.