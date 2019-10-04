ЄС «не переконали» нові пропозиції Джонсона щодо «Брекзиту»

Європейський союз «досі не переконаний» з приводу останньої пропозиції щодо умов виходу Лондона з ЄС, поданої напередодні прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як заявив 3 жовтня президент Ради ЄС Дональд Туск, він провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром і погодився з його скептичним налаштування щодо пропозицій Джонсона.

За словами Туска, він запевнив лідера Ірландії в тому, що ЄС «повністю підтримує Ірландію». Водночас щодо Джонсона Туск наголосив: «ми залишаємося відкритими, але нас досі не переконали».

Планується, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, хіба що Лондон попросить відстрочку, і цей термін буде перенесений.

Джонсон багато разів заявляв, що не буде просити про перенесення виходу з ЄС і що 31 жовтня він виведе Британію з Євросоюзу з угодою чи без неї, хоча британський парламент проголосував за блокування «Брекзиту» без угоди.

Критики кажуть, що вихід з ЄС без угоди може мати катастрофічні наслідки для Британії.

Одним з ключових питань є майбутнє кордону між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і яка залишила б ЄС з рештою країни, та Республікою Ірландія, яка входить до Євросоюзу.