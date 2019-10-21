Український антикорупціонер – ворог Трампа? (світова преса)

Іспанський часопис El Pais повідомляє про зізнання Білого дому, що надання військової допомоги Україні прив’язувалось до розслідування українською владою діяльності сина Джо Байдена в Україні. Американське видання The Washington Post пише про свідчення посла США в ЄС у справі «скандалу Трамп-Україна». Американський часопис Los Angeles Times пише про теорії змови, пов’язані з Україною, які проштовхує особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані.

Іспанський часопис El Pais ​ друкує статтю «Білий дім підтвердив, що поставив допомогу Україні у залежність до розслідування діяльності суперників Трампа». У матеріалі повідомляється, що Мік Малвейні, виконувач обов’язків голови адміністрації президента США, заявив, що адміністрація президента Трампа хотіла пов’язати розблокування надання військової допомоги Україні з розслідуванням владою у Києві діяльності підозрюваних у випадках корупції осіб, пов’язаних з Демократичною партією США. Мадридське видання наголошує, що це вперше офіційні представники Білого дому визнали, всупереч заявам самого Трампа, що гроші платників податків були використані для здійснення тиску на уряд закордонної країни з метою досягнення особистих цілей президента США. Саме цей момент, як зазначає іспанське видання, став початком процесу імпічменту президента США Дональда Трампа.

El Pais веде далі, нагадуючи, що перед телефонним дзвінком Трампа президентові України Володимиру Зеленському Сполучені Штати заморозили багатомільйонний пакет допомоги Україні. Саме ці кошти на додаток до потенційного візиту до Білого дому, якого, як пише газета, конче потребував новообраний президент України, були використані адміністрацією Трампа як знаряддя для особистого зиску Трампа. Втім, виконувач обов’язків керівника адміністрації президента США Мік Малвейні у своєму підтвердженні дій президента Трампа під час телефонної розмови з президентом України, заявив, що тиск на закордонні уряди з використанням пакетів допомоги був і є розповсюдженою практикою закордонної політики. Але для представників Демократичної партії це виглядає як справжнє визнання адміністрацією президента США Дональда Трампа його провини.

Американське періодичне видання The Washington Post містить матеріал «Скандал «Трамп-Україна» доводить, що нам треба очистити дипломатію Сполучених Штатів». У статті повідомляється, що посол США в Євросоюзі Ґордон Сондленд свідчив перед Палатою представників Конгресу США у ході розслідування можливості імпічменту президента Дональда Трампа. Газета додає, що Сондленд пояснив у деталях його особисту роль у зусиллях адміністрації Трампа натиснути на Україну з тим, аби здобути персональний зиск для президента Трампа. Вашингтонський часопис принагідно додає, що лише більше року тому Сондленд, засновник і керівник компанії Provenance Hotels мав цілковито нульовий досвід дипломатичної роботи. На додаток, як вказує видання, Україна не є членом ЄС, відтак не існувало жодних підстав для Сондленда бути залученим до політики США стосовно України.

Ба більше, посол Сондленд не мав жодного досвіду у справах, що стосувалися України, усього українського, Росії або ж європейської безпеки чи ж дипломатії. Втім, як зазначає вашингтонська газета, існує єдина причина того, чому саме Сондленд став членом команди Трампа зі закордонної політики: він надав 1 мільйон доларів для церемонії інавгурації цього президента.

The Washington Post пише, що Дональд Трамп і його найближче оточення знали, що їхні зусилля змусити українського президента Володимира Зеленського надати інформацію, потрібну Трампу, були неприйнятними. Саме тому вони спробували сховати текст телефонної розмови Трампа із Зеленським на найбільш засекреченому сервері Ради національної безпеки США. Уже сама підозріла природа цього кроку адміністрації Трампа, на думку часопису, мала б стосунок до того, чому саме вони звернулися до Сондленда з проханням допомогти їм провернути цю оборудку.

За словами вашингтонського видання, постать Сондленда як людини, яка не мала жодного попереднього дипломатичного досвіду, мала надзвичайно обмежені або ж не мала жодних знань щодо суті питання, і особи, яка цілком залежала від Трампа на її новій дипломатичній посаді – все це робило Сондленда ідеальним членом команди Руді Джуліані та його помічників, яких Трамп уповноважив шукати компромат на батька і сина Байденів в Україні. Газета нагадує, що чотирьох підручних Джуліані вже заарештували.

Вашингтонський часопис підсумовує, що Сондленд не є найпершим некваліфікованим [фінансовим] донором, якого зробили послом. Демократичні і республіканські президенти США і раніше вдавалися до «розпродажу» дипломатичних посад як подяку за фінансові вливання у виборчу кампанію. Проте поміж цієї групи випадкових дипломатів завжди було багато тих, хто не мав досвіду, ані щодо країни, куди його призначали, ані щодо мистецтва дипломатії. І власне у випадку із Сондлендом, можливо, йдеться про такого з цих дипломатів, хто своїми діями допоміг почати імпічмент президента Сполучених Штатів.

Переклад твіту: «Пан МакФол пише статтю, яка відкриває очі на американську дипломатію. Скандал «Трамп-Україна» доводить, що нам треба очистити дипломатію Сполучених Штатів».

Американський щоденник Los Angeles Times публікує статтю «Теорії змови Руді Джуліані коштували цьому антикорупційному законодавцеві його посади в Україні». Видання з Лос-Анжелеса пише, що команда президента України Володимира Зеленського збагнула, що має певні проблеми, коли 10 травня Рудольф Джуліані заявив американському телеканалу Fox News, що український радник новообраного президента Зеленського є ворогом президента Трампа. Газета пояснює, що особистий адвокат президента Трампа мав на увазі Сергія Лещенка, якого видання називає «молодим депутатом парламенту і колишнім журналістом-розслідувачем, який мав би здобути провідну посаду в адміністрації нового президента України». Наступного дня після заяви Джуліані, кандидатуру Лещенка забрали зі списку потенційних нових призначень у команді Зеленського.

Американський щоденник пояснює, що радники Зеленського зрозуміли, що Джуліані виступає від імені президента Трампа, і останнє, що було б за цих умов потрібне новому президентові України, це розпочати все з «кислого старту» у стосунках із Білим домом. Саме з цього моменту, як пише газета, Лещенко опинився у центрі кампанії розповсюдження теорій змови за участі України, яку повів Руді Джуліані. Зокрема, у самому серці цієї кампанії була так звана книга «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, про існування якої 2016 року повідомив Лещенко.

Los Angeles Times пише, що ця «чорна бухгалтерія» оприлюднила список тих, хто отримував таємні виплати від проросійського президента України Віктора Януковича. Там значилось ім’я колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа – Пола Манафорта. Газета пояснює, що у Лещенка були підстави не любити Манафорта. Адже перед тим, як долучитися до виборчого штабу Трампа, Манафорт працював консультантом Януковича, а Лещенко та інші антикорупційні реформісти звинувачували Манафорта у тому, що він допоміг Януковичу бути обраним президентом у 2010 році. Янукович, у свою чергу, використав президентську посаду аби збагатитися за кошт українських державних грошей. Американський часопис нагадує, що Манафорта засудили у США цього року до семи з половиною років ув’язнення. За цих обставин президент Трамп звинуватив Україну у негараздах Манафорта.

І от Руді Джуліані звинуватив Лещенка у тому, що той діяв у змові з Демократичною партією США аби втрутитись у перебіг американських виборів, здійснюючи спроби дискредитувати Трампа через справу Манафорта. Лещенко відкидає всі звинувачення Джуліані, натомість висловлюючи свій шок від усвідомлення того, що особистий адвокат президента Трампа намагається затягти Україну до тенетів виборчої кампанії Трампа 2020 року.

Переклад твіту: «Від якої б хвороби не потерпав Руді Джуліані, це погана хвороба».