Данія дозволила будівництво газопроводу «Північний потік-2» на своєму континентальному шельфі

Данія дозволила будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» на своєму континентальному шельфі, повідомило Данське енергетичне агентство.

«Дозвіл надається відповідно до закону про континентальний шельф та згідно із зобов’язаннями Данії у межах Конвенції ООН про морське право», – повідомило агентство.

Данія дозволила будувати «Північний потік-2» на своєму континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі.

Проєкт російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Данія була єдиною країною, яка не схвалила прокладання газопроводу на своєму континентальному шельфі.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проєкті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проєкту. Вони наголошують, що проєкт суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.