Газові переговори в Брюсселі завершилися без підписання контракту

Тристоронні переговори між представниками України, Росії та ЄС про можливість продовження транзиту газу через територію України після завершення наприкінці 2019 року чинного контракту завершилися 19 вересня без підписання жодних документів. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя.

«Переговори закінчилися раніше, ніж це було заплановано, причому закінчилися безрезультатно. Жодного контракту сьогодні не було підписано, ба більше, як заявили представники російської сторони, навіть не обговорювалися обсяги транспортування російського газу в майбутньому контракті, якщо він взагалі насправді буде», – повідомив кореспондент в ефірі програми «Ньюзрум».

Віцепрезидент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту відбудеться наприкінці жовтня.

Раніше цього місяця польський енергетичний концерн PGNiG виграв у Суді ЄС справу про використання газопроводу Opal, однієї з двох гілок, які сполучають «Північний потік» із газотранспортною системою Німеччини.

Міністерство енергетики Польщі з цього приводу відзначило, що рішення Суду ЄС не дозволить «Газпрому» відмовитися від транзиту газу через територію України.

«Вердикт Суду ЄС має велике значення з точки зору швидкого припинення дії угоди про транзит російського газу через Україну. Через обмежену можливість використання газопроводу Opal «Газпрому» доведеться скоротити використання «Північного потоку», що означає, що він, імовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу через Україну і буде змушений продовжити тристоронні переговори з Єврокомісією і Україною», – вказується в документі.

«Перемога Польщі в цьому випадку знижує ймовірність серйозної газової кризи в Україні, яка може також вдарити по інших країнах регіону, включно з Польщею», – цитує міністерство заяву Кшиштофа Тхужевського.

Кілька раундів переговорів щодо продовження російського транзиту через українську газотранспортну систему наразі не принесли результату.

Європейський союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» і готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року, раніше заявляв Марош Шефчович.

У ЄС заявили про готовність бути посередником в переговорах між Києвом та Москвою як задля вирішення нинішньої проблеми газопостачання, так і для з’ясування майбутнього російського газового транзиту через Україну.