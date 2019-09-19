Газові переговори Києва та Москви – чия позиція сильніша?

Від «українці взимку замерзнуть» до «з українцями доведеться домовлятися». Російські державні телеканали різко змінили риторику напередодні газових переговорів між Москвою, Києвом та Брюсселем, на яких українська сторона запропонує російській укласти новий контракт на транзит газу до Європи.

Найбільша інтрига – чи вдасться українському «Нафтогазу» отримати десятирічний контракт, а не однорічний, на підписанні якого наполягає Кремль.

«Я думаю, що нам доведеться тепер на деякі умови України піти», – з якимось сумом в голосі повідомила глядачам ведуча телеканалу «Россия 1» Ольга Скабєєва 13 вересня.

Піти на українські умови росіян підштовхують проблеми з альтернативними газопроводами. Варшава через суд Європейського союзу змусила російський «Газпром», починаючи з 14 вересня, зменшити транзит російського газу трубопроводом Opal – це наземне відгалуження від «Північного потоку», яке пролягає територією Німеччини. Суд у Люксембурзі визнав одноосібне використання «Газпромом» трубопроводу Opal несправедливим щодо конкурентів. І навіть не надав Москві можливості оскаржити це рішення в апеляції.

Відтепер росіяни зможуть прокачувати ним не більше ніж 13 мільярдів кубометрів газу на рік – замість 23. Тож найближчі місяці «Газпром» буде вимушений прикрутити вентиль на «Північному потоці» і активніше використовувати українську газотранспортну систему.

«Завдяки цьому рішенню суду не лише збережено енергетичну безпеку Польщі, але й України, газопровід якої міг би бути виключений з експлуатації», – прокоментував рішення суду ЄС міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський. І додав, що Варшава добивалась цього майже три роки.

В Москві у діях польських чиновників одразу ж розгледіли лобіювання американських інтересів у Європі. Мовляв, Вашингтон виступає категорично проти розширення «Північного потоку», бо намагається «підсадити» країни ЄС на свою «газову голку». Як аргумент російські ЗМІ наводять підписання у серпні між Польщею, Україною і США договору про постачання морем американського скрапленого газу (LNG).

«Вже у 2021 році ми могли би поставити в Україну істотну кількість газу», – пообіцяв Києву під час церемонії підписання меморандуму представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петер Наїмський.

Тим часом «Північний потік-2» вчергове спіткали складнощі. Корабель Solitaire, який прокладає трубу дном Балтійського моря, підходить до берегів Данського королівства. А Копенгаген досі не надав дозволу на будівництво газопроводу у власних територіальних водах. Пів року тамтешні екологи перевіряли проєкт росіян і досі не оприлюднили свого рішення.

У консорціумі Nord Stream-2 прогнозують, що через цю бюрократичну процедуру проєкт здорожчає на пів мільярда євро, а запустять його на 8 місяців пізніше. Саме тому «Газпром» на переговорах у Брюсселі 19 вересня наполягатиме на укладанні транзитного контракту з Україною всього на один рік. Однак Київ у такому разі вимагатиме від Москви грошової компенсації – від 11 до 14 мільярдів євро.

Через таку невигідну для Москви позицію напередодні газових переговорів з Києвом російські ЗМІ взялись переконувати глядачів, що «Газпром» все одно зможе обійти заборону користування європейськими газопроводами, а пізніше і помститься Україні.

«Миттєвий виграш дійсно є український, але ви розумієте, що ви в перспективі програєте? Вам все згадають», – заявив під час ефіру 13 вересня телеведучий телеканалу «Россия 1» Євген Попов.

В українському «Нафтогазі» – на випадок, якщо укласти новий транзитний контракт з «Газпромом» не вийде – готуються до найгіршого сценарію. 1 січня 2020 року можлива повна зупинка транспортування російського газу через Україну. Тож до українських підземних сховищ активно закачують блакитне паливо. Наразі в них – понад 20 мільярдів кубометрів. Це майже на три мільярди більше, ніж восени минулого року.