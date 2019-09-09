Газові переговори Україна – Росія – ЄС продовжаться 19 вересня

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі 19 вересня. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

«Я переконаний, що прогрес надасть сильний позитивний сигнал як ринку, так і споживачам перед зимовим сезоном», – написав європейський високопосадовець у мережі Twitter.

Кілька раундів переговорів щодо продовження російського транзиту через українську газотранспортну систему наразі не принесли результату.

Європейський союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» і готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року, раніше заявляв Марош Шефчович.

У ЄС заявили про готовність бути посередником в переговорах між Києвом та Москвою як задля вирішення нинішньої проблеми газопостачання, так і для з’ясування майбутнього російського газового транзиту через Україну.

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.