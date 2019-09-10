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10 Вересень 2019, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Суд ЄС ухвалив вигідне Україні та Польщі рішення щодо використання газопроводу Opal

Газопровід Opal сполучає «Північний потік» із газотранспортною системою Німеччини

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Польський енергетичний концерн PGNiG виграв у Суді ЄС справу про використання газопроводу Opal, однієї з двох гілок, які сполучають «Північний потік» із газотранспортною системою Німеччини. Про це заявило в мережі Twitter 10 вересня Міністерство енергетики Польщі.

«Суд ЄС ухвалив вигідний для Польщі вердикт з питання використання «Газпромом» газопроводу Opal. Суд скасував рішення Єврокомісії, що дає російському концерну право використовувати газопровід на 100%», – вказується в повідомленні.

У заяві на сайті відомства також відзначили, що рішення Суду ЄС не дозволить «Газпрому» відмовитися від транзиту газу через територію України.

«Вердикт Суду ЄС має велике значення з точки зору швидкого припинення дії угоди про транзит російського газу через Україну. Через обмежену можливість використання газопроводу Opal «Газпрому» доведеться скоротити використання «Північного потоку», що означає, що він, імовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу через Україну і буде змушений продовжити тристоронні переговори з Єврокомісією і Україною», – вказується в документі.

«Перемога Польщі в цьому випадку знижує ймовірність серйозної газової кризи в Україні, яка може також вдарити по інших країнах регіону, включно з Польщею», – цитує міністерство заяву Кшиштофа Тхужевського.

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі 19 вересня. Про це повідомив 9 вересня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

/**/ /**/ /**/ Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович
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Газові переговори Україна – Росія – ЄС продовжаться 19 вересня

Кілька раундів переговорів щодо продовження російського транзиту через українську газотранспортну систему наразі не принесли результату.

Європейський союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» і готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року, раніше заявляв Марош Шефчович.

У ЄС заявили про готовність бути посередником в переговорах між Києвом та Москвою як задля вирішення нинішньої проблеми газопостачання, так і для з’ясування майбутнього російського газового транзиту через Україну.

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