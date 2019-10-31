В уряді США розглядають будь-які кроки, аби зупинити «Північний потік-2»

Російський газопровідний проєкт «Північний потік-2» загрожує енергетичній і національній безпеці союзників США у Європі і збільшує контроль Росії над постачанням енергоносіїв у регіоні. Сполучені Штати розглядатимуть усі наявні інструменти відносно цього проєкту, повідомили «Голосу Америки» у Міністерстві енергетики США.

У середу, 30 жовтня, консорціум «Північний потік-2» отримав дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі Данії в Балтійському морі, що усунуло важливу перешкоду для втілення проєкту російського «Газпрому». У повідомленні Данського енергетичного агентства цей крок пояснили зобов’язаннями відповідно до Конвенції ООН про морське право.

За словами старшого дослідника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Едварда Чау, рішення Данії було цілком очікуваним після оголошення схожого рішення щодо газопроводу з Норвегії до Польщі минулого тижня.

«Обидва рішення базуються на критеріях охорони довкілля і безпеки», – каже Чау.

Навіть після дозволу Данії завершення побудови «Північного потоку-2» ще не є доконаним фактом

Данія значно затримала втілення цього проєкту, відзначає Маргарита Ассенова, дослідниця американського «Фонду Джеймстаун».

Ассенова також наголошує, що процедура видачі дозволу відводить один місяць для подання апеляцій, і їх розгляд теж може затримати процес.

«Побудова «Північного потоку-2» – ще не доконаний факт», – каже дослідниця.

Затримка дала можливість Єврокомісії ухвалити газову директиву, і, найімовірніше, аргументи «Газпрому», що дія директиви не має поширюватись на «Північний потік-2», не будуть сприйняті, вважає Ассенова.

Європейський союз, на думку Ассенової, може застосувати до газпромівського проєкту принцип солідарності, передбачений статтею 11 директиви, і «відмовити в довгостроковій сертифікації проєкту», пославшись на прецедент рішення Європейського суду щодо трубопроводу OPAL, що сполучає «Північний потік-1» з європейською газовою мережею.

У США працюють над запровадженням санкцій проти «Північного потоку-2»

У Конгресі США сподіваються ухвалити до кінця року законопроєкт, який запроваджує цільові санкції проти суден, які прокладають підводні трубопроводи для будівництва «Північного потоку-2».

У липні законопроєкт під назвою Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 (S. 1441) був схвалений комітетом Сенату з міжнародних відносин. Його співавтор, сенатор Тед Круз написав у своєму твітері, що буде надалі закликати своїх колег підтримати цей законопроєкт, який «зупинить цей трубопровід і позбавить (президента Росії Володимира) Путіна ресурсів, які живлять його експансіонізм і воєнну агресію».

США все ще можуть зупинити будівництво газопроводу. «Вони використають цей козир насамкінець, як це було у випадку з «Південним потоком»

Іще один законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти тих, хто бере участь у проєкті «Північний потік-2», був зареєстрований 23 жовтня конгресменом від Республіканської партії Енді Барром.

На думку голови відділу досліджень Фонду «Вільна Росія», консультанта з питань енергетики Іллі Заславського, у США є можливості зупинити будівництво газопроводу.

"Вони використають цей козир насамкінець, як це було у випадку з «Південним потоком». Вони чекали, коли європейці самі розберуться, чекали на рішення Данії щодо дозволів на «Північний потік-2», хочуть побачити дії Європейської комісії», – каже Заславський.

Втім, заступник державного секретаря США Джон Салліван висловив сумнів, що США ще мають можливості зупинити будівництво «Північного потоку-2», обсяги якого вже виконані на 80%. Про це він сказав у середу, 30 жовтня, під час слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин щодо затвердження його кандидатури на посаду посла США в Росії.

Навіть за таких умов санкції США є важливими, адже можуть надати Єврокомісії час, щоб втілити зміни до газової директиви, каже Ассенова і додає: «Ухвалення законопроєктів Конгресом США зупинить фізичну побудову трубопроводів іще до завершення будівництва».

Дослідниця наголошує: «Санкції також важливі для зупинки будівництва в короткостроковій перспективі, бо посилять позицію Європейського союзу й України в переговорах стосовно нової угоди про транзит газу з Росією після 2019 року».

«Настав час для Конгресу США діяти швидко, щоб мати вплив на енергетичну безпеку Європи і підтримати інтереси США в Європі», – каже Ассенова.

В середині 2017 року значною більшістю голосів Конгрес США ухвалив «Закон про протидію суперникам Америки шляхом санкцій» (CAATSA). Цей закон, серед іншого, надає повноваження виконавчій владі запроваджувати санкції проти «Північного потоку-2», але ці положення ще не було втілено.

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