«Нафтогаз» подав контрпозов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж – Вітренко

«Нафтогаз України» направив до Стокгольмського арбітражу «Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги» у відповідь на позовні вимоги російського газового монополіста «Газпрому», повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Він уточнив, що йдеться про арбітражне провадження, яке ще у квітні 2018 року ініціював «Газпром», щоб, «по суті, …переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом». «Нафтогаз», зі свого боку, в липні 2018-го звернувся до арбітражу з вимогою про перегляд транзитного тарифу і компенсацію за невиконання «Газпромом» зобов’язань щодо транзиту. У вересні 2018 року їх об’єднали в одне провадження.

За словами Вітренка, позовні вимоги «Газпрому» становлять приблизно 6 мільярдів доларів, тоді як вимоги «Нафтогазу» – понад 12 мільярдів доларів.

При цьому він назвав вимоги «Газпрому» необґрунтованими і пообіцяв пояснити детальніше суть вимог сторін пізніше.

Вітренко також нагадав, що як компенсацію збитків за рішенням попереднього Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» уже фактично отримав газ вартістю понад 2 мільярди доларів, який був поставлений «Газпромом» в Україну і кошти від реалізації якого були фактично сплачені в держбюджет як податки й дивіденди «Нафтогазу».

«Газпром» ще залишається нам винним 3 мільярди доларів. Ми розраховуємо, що ми стягнемо цей борг у 2020 році. А у 2021-му ми розраховуємо на прийняття рішення за новим арбітражем», – написав Юрій Вітренко.

«Нафтогаз» і «Газпром» після попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, за якими в підсумку «Газпром» виявився винним «Нафтогазові» мільярди доларів, продовжують судові й арбітражні суперечки. Зокрема, «Газпром» оскаржує ті арбітражні рішення в Апеляційному суді Стокгольму (але ці розгляди не зупиняють виконання рішень арбітражу). Українська сторона, зі свого боку, вимагає від російської багатомільярдних відшкодувань у разі можливого припинення транзиту російського газу до Європи через Україну.

У Москві ж висувають як передумову переговорів про продовження транзиту так зване «взаємне врегулювання спорів», маючи на увазі відмову сторін від своїх вимог – що призвело б до втрат Україною тих багатомільярдних сум, які «Газпром» винен «Нафтогазові». Натомість у Києві нагадують, що всі спори між ними вже врегулював Стокгольмський арбітраж (і загалом на користь України).