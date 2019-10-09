«Газпром» оскаржує перемогу України в Стокгольмі

Апеляційний суд у Стокгольмі 9 жовтня розпочинає слухання про рішення арбітражу, яким російський «Газпром» був позбавлений права вимагати від України сплати за газ за формулою «бери або плати».

«Через це рішення Україна тепер не має платити «Газпрому» близько 80 мільярдів доларів. Не дивно, що вони хочуть його оскаржувати», – написав у фейсбуці 8 жовтня виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Згідно з його новим повідомленням, упродовж всього дня 9 жовтня «Газпром» виступатиме зі вступним словом, яке «займає цілий день».

«Для того, щоб пояснити, чому судові процеси проти «Газпрому» займать так багато часу, наведу одну цифру. 50 000 – приблизно стільки сторінок різних документів було подано сторонами в арбітражних процесах щодо контракту на поставку і транзит газу. Більшість з цих документів склали подання сторін, висновки експертів, покази свідків. Тобто ці документи сторони мали написати і узгодити, не кажучи вже про те, що всі ці документи потрібно було уважно прочитати», – інформує Вітренко.

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.