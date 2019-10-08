Слухання апеляційного суду на рішення Стокгольмського арбітражу відбудеться 9 жовтня – Вітренко

Слухання апеляційного суду на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання та транзит російського газу відбудеться 9 жовтня. Про це повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Перша справа (а їх всього три) стосується передусім рішення арбітражу, яке обнулило наші зобов’язання за положенням контракту «бери або плати». Через це рішення Україна тепер не має платити Газпрому біля 80 мільярдів доларів», – зазначив Вітренко.

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.