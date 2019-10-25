Дочірня компанія «Газпрому» підтвердила арешт акцій на вимогу «Нафтогазу»

Дочірня компанія російського «Газпрому» South Stream Transport B.V., яка будує морську частину газопроводу «Турецький потік», підтвердила 25 жовтня, що Окружний суд Амстердама заарештував акції компанії за позовом «Нафтогазу України».

У компанії твердять, що арешт акцій не вплине на будівництво або експлуатацію трубопроводу. «Акції залишаються у власності ТОВ «Газпром трансгаз Краснодар». Зараз ми готуємося до перших поставок газу через газотранспортну систему «Турецький потік», запланованих на кінець 2019 року», – вказано в повідомленні, яке поширюють російські інформагенції.

Раніше в українській компанії повідомили, що Окружний суд Амстердама задовольнив вимогу НАК «Нафтогаз України» про арешт з 23 жовтня 2019 року 100% акцій дочірньої компанії ПАТ «Газпром» – South Stream Transport B.V.

«Нафтогаз» продовжує вживати заходів для забезпечення виплати «Газпромом» боргу у сумі 2,56 мільярда доларів з відсотками, який російська компанія має сплатити за результатами рішення Стокгольмського арбітражу. Станом на сьогодні «Газпром» відмовляється виплачувати цей борг та вже вдався до заходів, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі – передачі активів, таких як акції SouthStream Transport B.V., у володіння інших суб’єктів господарювання», – ішлося в повідомленні.

«Саме тому «Нафтогаз» ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій «Газпрому» щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовані», – вказав Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.