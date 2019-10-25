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25 Жовтень 2019, Київ 21:17
Новини | Міжнародні

Дочірня компанія «Газпрому» підтвердила арешт акцій на вимогу «Нафтогазу»

У компанії твердять, що арешт акцій не вплине на будівництво або експлуатацію газопроводу «Турецький потік»

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Дочірня компанія російського «Газпрому» South Stream Transport B.V., яка будує морську частину газопроводу «Турецький потік», підтвердила 25 жовтня, що Окружний суд Амстердама заарештував акції компанії за позовом «Нафтогазу України».

У компанії твердять, що арешт акцій не вплине на будівництво або експлуатацію трубопроводу. «Акції залишаються у власності ТОВ «Газпром трансгаз Краснодар». Зараз ми готуємося до перших поставок газу через газотранспортну систему «Турецький потік», запланованих на кінець 2019 року», – вказано в повідомленні, яке поширюють російські інформагенції.

Раніше в українській компанії повідомили, що Окружний суд Амстердама задовольнив вимогу НАК «Нафтогаз України» про арешт з 23 жовтня 2019 року 100% акцій дочірньої компанії ПАТ «Газпром» – South Stream Transport B.V.

/**/ /**/ /**/ Офіс НАК «Нафтогаз України» у Києві
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Cуд Амстердама задовольнив вимогу «Нафтогазу» про арешт акцій дочірньої компанії «Газпрому»

«Нафтогаз» продовжує вживати заходів для забезпечення виплати «Газпромом» боргу у сумі 2,56 мільярда доларів з відсотками, який російська компанія має сплатити за результатами рішення Стокгольмського арбітражу. Станом на сьогодні «Газпром» відмовляється виплачувати цей борг та вже вдався до заходів, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі – передачі активів, таких як акції SouthStream Transport B.V., у володіння інших суб’єктів господарювання», – ішлося в повідомленні.

«Саме тому «Нафтогаз» ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій «Газпрому» щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовані», – вказав Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

/**/ /**/ /**/ Учасник судового процесу, виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в студії Радіо Свобода
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«Газпром» оскаржує перемогу України в Стокгольмі

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.

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