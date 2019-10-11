Зеленський призначив виконавчого директора «Нафтогазу» до наглядової ради «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський призначив виконавчого директора Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром». Відповідний указ 11 жовтня оприлюднений на сайті глави держави.

Цього тижня Юрій Вітренко перебуває в Стокгольмі, де захищає інтереси держави на слуханнях в апеляційному суді про рішення арбітражу, яким російський «Газпром» був позбавлений права вимагати від України сплати за газ за формулою «бери або плати».

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.