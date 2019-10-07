Зеленський призначив свого помічника Єрмака і голову «Укрпошти» в наглядову раду «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський указом від 7 жовтня призначив членами наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» свого помічника Андрія Єрмака і гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, повідомляє Офіс президента України.

«Припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» Давида Арахамії», – йдеться водночас у тому ж указі президента.

Помічника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака називають головним переговорником із Заходом та Росією. Ігор Смілянський очолює підприємство, що є національним оператором поштового зв’язку.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором оборонного концерну «Укроборонпром», звільнивши його попередника Павла Букіна.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.​