«Формула Єрмака»: бізнес-зв’язки головного переговорника Зеленського з політичною елітою Росії

У міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу сталися одразу дві важливі, якщо не історичні, події. Спершу президент Володимир Зеленський, а точніше – його телефонна розмова з Дональдом Трампом, каталізувала початок процедури імпічменту президенту США. І тепер будувати відносини з ключовим західним партнером Україні доведеться з підвищеною філігранністю, щоб не розгубити підтримку ані демократів, ані республіканців.

Крім того, серйозні зрушення відбулися і на східному напрямку: Україна все ж погодила у Мінську так звану «формулу Штайнмаєра» – що сподобалося далеко не всім. Хто допомагає Володимиру Зеленському формувати відносини з іншими країнами? Мова про помічника президента Андрія Єрмака – якого також називають «головним повіренним ОП з міжнародних справ». «Схеми» придивилися до нього уважніше та виявили, що його бізнес-партнер пов’язаний з російською владною верхівкою.

Володимир Зеленський прийшов в реальну політику менше ніж рік тому, тож не секрет, що його рішення значною мірою залежать від порад найближчого оточення.

А хто саме допомагає президенту формувати відносини з іншими країнами? Хто очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями в Москву? Хто зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та літав із самим Зеленським на Генасамблею ООН у Нью-Йорк? Хто від України зустрічався з помічником президента Росії Сурковим у Берліні та Парижі?

Це – Андрій Єрмак.

Він обіймає посаду із лаконічною назвою «помічник президента». Проте в ЗМІ його називають «ключовою людиною на російському й американському напрямку», «повіреним» ОП з міжнародних справ» та «головним перемовником Зеленського».

Попри впливовий статус та велику відповідальність, Андрій Єрмак – маловідомий широкому загалу. Маючи посаду помічника глави держави, він не є державним службовцем, тож його декларації у відкритому доступі не знайти. Як і не побачити його біографії на сайті президента.

Хто він? Та як і за рахунок чого отримав статус головного переговорника із Росією?

Who is Mr. Yermak?

За часів Петра Порошенка головним комунікатором між Україною та РФ був Віктор Медведчук. Що фактично дало йому змогу відновитись у публічній політиці – він завів у Раду другу за величиною партію. Колишній президент Петро Порошенко називав його найефективнішим переговорником.

«Ми намагалися застосовувати різні канали комунікації. Починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук», – заявляв він у лютому 2018-го.

Він мав прямі виходи на Кремль, адже його донька Дарина є похресницею президента Росії Володимира Путіна і дружини голови російського уряду Дмитра Медведєва – що Віктор Медведчук підтверджував особисто.

Але зі зміною президента, схоже, змінився і головний переговорник української влади з Росією.

Чому саме Андрій Єрмак? Чи є і в нього інтереси і зв’язки в Росії? З ким із політичних діячів у Російській Федерації він може комунікувати, і хто ці люди?

«Схеми» шукали відповіді, аналізуючи структури компаній, напряму пов’язаних із Андрієм Єрмаком. І цих компаній виявилося немало.

Не тільки продюсер

Бізнес-інтереси Андрія Єрмака – широкі. Їх можна умовно поділити на кілька груп.

Перша – це кінематограф. Андрій Єрмак продюсував такі українські кінострічки, як «Правила бою» та «Межа».

Крім того, є компанії, дотичні до фармацевтичного бізнесу, міжнародного права, бізнес-консультування і охорони. Але все це – в Україні. І, на відміну від Віктора Медведчука, – жодних структур у Російській Федерації.

Однак ще раз проаналізувавши компанії Єрмака, «Схеми» знайшли у них людину, яка може виконувати роль «ключа» для помічника Володимира Зеленського у політично-бізнесовий світ Росії. Ось про що йдеться.

У 2001 році в Україні було зареєстровано компанію «Медійна група європейського партнерства», яка спеціалізується на виробництві фільмів.

Відповідно до даних системи YouControl, кілька років тому її бенефіціарами були теперішній помічник президента Андрій Борисович Єрмак та громадянин Росії Емануїлов Рахамім Яшаєвич.

Андрій Єрмак і станом на тепер є бізнес-партнером Рахаміма Емануїлова – в інших компаніях – ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна», яка займається комерційним консультуванням, та ТОВ «М.Є.П».

Хто ж цей Рахамім Емануїлов, бізнес-партнер Єрмака, і що про нього відомо?

Бізнес-партнер – «єдинорос»

Рахамім Емануїлов – громадянин Російської Федерації. Офіційно – російський вчений, президент «Фонда взаимодействия цивилизаций», який займається соціальними проблемами.

Однак, як з’ясували «Схеми», науковий – лише один з напрямків його діяльності.

Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Емануїлов є співвласником компанії «Інтерпромторг» у Москві, яка значиться серед засновників «Інтерпромбанку».

А серед акціонерів цього «Інтерпромбанку» – впливові росіяни. Чого вартий тільки найбільший акціонер Валерій Андрійович Пономарьов – член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю.

Журналіст-розслідувач російського видання Meduza Іван Голунов підтверджує, що Пономарьов є серед акціонерів «Інтерпромбанку».

«Я можу сказати, що зараз основним акціонером «Інтерпромбанку» є сенатор Валерій Пономарьов. Це сенатор від Камчатки, який раніше був бізнесменом, нажив свої статки на монополії з виробництва автомобільних номерів і дорожніх знаків», – пояснює журналіст.

У 2015 році британське видання DailyMail опублікувало фото із сенсаційним заголовком: «Президент Росії садить виноградник у своєму іспанському маєтку».

Видання стверджувало, що російський президент має шикарний маєток в елітному поселенні La Zagaleta, на горі з виглядом на Середземне море. Зазначалося, що на території вирощують ексклюзивний виноград, там є вертолітний майданчик та гараж, на якому можуть розміститися 22 транспортні засоби.

Однак через тиждень Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування, в якому заперечив причетність до цього майна самого Володимира Путіна. Мовляв, документи вказують, що нерухомість належить Зої Пономарьовій – доньці члена «Єдиної Росії» і сенатора від Камчатки Валерія Пономарьова.

Виходить, партнер Андрія Єрмака в українському бізнесі має банк в Росії разом з впливовим та заможним «єдиноросом», який засідає в парламенті Росії?

Але і це ще не все.

У російського «Інтерпромбанку», пов'язаного із бізнес-партнером Андрія Єрмака, поважні не лише акціонери, а й члени ради директорів. Серед них є Іван Садчіков.

Біографічних даних Садчікова на сайті банку вкрай мало – лише зазначається, що він закінчив два інститути.



Але, крім того, його ім’я фігурувало в російському секс-скандалі, пов'язаному із Анастасією Рибкою – яка відпочивала на яхті разом із російським олігархом Олегом Дерипаскою та першим заступником керівника апарату уряду Російської Федерації Сергієм Приходьком.

Сергій Приходько, який протягом президентства Володимира Путіна кілька разів змінив декілька впливових посад – це тесть Івана Садчікова, за даними російських ЗМІ.

Таким чином, науковець Рахамім Емануїлов з одного боку – бізнес-партнер помічника українського президента Зеленського Андрія Єрмака.

А з іншого – має зв'язки із російською владною верхівкою через «Інтерпромбанк».

Російський банк і однокурсник Путіна

Проте в його біографії є ще один важливий аспект. Релігійний – як відзначає Іван Голунов.

«Це доволі відомий представник спільноти гірських євреїв. Він, власне, є членом ради директорів «Інтерпромбанку», який є ключовим банком для спільноти гірських євреїв, які контролюють багато нерухомості в Москві», – пояснює журналіст-розслідувач.

За словами Голунова, їхній успіх прийнято пов’язувати зі ще одним членом спільноти гірських євреїв та однокурсником Володимира Путіна – Ільгамом Рагімовим: «Якщо ми подивимось на склад акціонерів «Інтерпромбанку» чи навіть на раду директорів донедавна – у її складі був і сам Ільгам Рагімов, і Ніколай Єгоров, інший однокурсник Володимира Путіна».

Окрім того, журналіст відзначає, що самі акціонери «Інтерпромбанку» у розмовах із ним називають Рахаміма Емануїлова «ланкою, що пов’язує ці відмінні групи бізнесменів».

«Хоча формально Емануїлов є вченим, очолює Фонд взаємодії цивілізацій, що займається різноманітною науковою діяльністю», – відзначає Голунов.

Що залишається в підсумку?

Бізнес-партнер Андрія Єрмака Рахамім Емануїлов через російський «Інтерпромбанк» має зв'язок із «єдиноросом» і сенатором Камчатки Пономарьовим, зятем першого заступника керівника апарату уряду Росії Приходька, і через свою релігійну общину – із однокурсником президента Росії Володимира Путіна.

При цьому Андрій Єрмак – помічник українського президента Зеленського, його повірений з міжнародних справ та головний переговорник між Україною та Росією.

Чи не має у цьому потенційного конфлікту інтересів? І чи не виникне ситуація, коли політичні та бізнес-зв'язки із Росією вплинуть або й переважать над інтересами держави? Адже Україна уже мала подібний досвід – з людиною із прізвищем Медведчук.

«Схеми» звернулися за коментарем до Андрія Єрмака.

«Рахамім Емануїлов – старий знайомий мого батька. Вони познайомилися, коли мій батько працював в Афганістані. Батько працював у посольстві СРСР в Афганістані: поїхав туди очолювати команду радянських фахівців із профтехосвіти. 20 років тому, в 1999 році, Рахамім Емануїлов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію на території України, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. В останній раз ми спілкувалися близько десяти років тому – я вітав його по телефону з днем народження», – зазначив він у відповіді.

Втім, «Схеми» проаналізували фінансові звіти обох компаній, в яких Андрій Єрмак та громадянин Росії Рахамім Ємануїлов і досі співзасновники, і діяльність яких досі не припинена, згідно з офіційним реєстром. Одна з них – справді з 99-го року не показувала доходів. Втім, друга, за 12 років з моменту заснування отримала доходів на майже 40 мільйонів гривень.

У разі, якщо Андрій Єрмак захоче прокоментувати цю розбіжність у своєму поясненні – «Схеми» готові надати таку змогу помічнику Зеленського у будь-який зручний момент.