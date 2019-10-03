Бізнес-партнер переговорника Зеленського пов’язаний з «єдиноросом» та однокурсником Путіна – «Схеми»

Помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, якого називають головним переговорником із Заходом та Росією, через комерційні структури пов’язаний з громадянином Росії, наближеним до російської владної верхівки. Про це йдеться у розслідуванні «Формула Єрмака» у програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Згідно з офіційним реєстром юридичних осіб, Андрій Єрмак та росіянин Рахамім Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна» та ТОВ «М.Є.П.».

Рахаміму Емануїлову 70 років, він науковець, суспільно-політичний діяч та бізнесмен в Росії.

Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Емануїлов – бенефіціар фірми «Інтерпромторг» (Москва), яка значиться серед засновників російського «Інтерпромбанку».

Іншим акціонером цього банку є член партії «Єдина Росія», член Ради Федерації, сенатор від Камчатського краю Валерій Пономарьов. Російській ЗМІ називають його найбагатшим сенатором Росії.

Пономарьов також відомий тим, що власницею вілли, яку певний час приписували Путіну в Іспанії, виявилася його донька.

Серед членів ради директорів «Інтерпромбанку» є Іван Садчіков. Садчіков – зять першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька, фігурант скандалу із Анастасією Вашукевич (Настею Рибкою).

Крім того, як розповів «Схемам» російський журналіст-розслідувач Іван Голунов, бізнес-партнер Єрмака Рахамім Емануїлов входить до московської общини гірських євреїв, впливовість яких часто пояснюють тим, що її членом є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов (теж в минулому співакціонер «Інтерпромбанку»).

«Бізнес-партнер Андрія Єрмака Рахамім Емануїлов через російський «Інтерпромбанк» має зв’язки із «єдиноросом» і сенатором Камчатки Пономарьовим, зятем першого заступника керівника апарату уряду Росії Приходька, а через релігійну общину – із однокурсником президента Росії Володимира Путіна. При цьому Андрій Єрмак – помічник українського президента Зеленського, його повірений з міжнародних справ та головний переговорник між Україною та Росією», – йдеться у розслідуванні.

«Чи не має у цьому потенційного конфлікту інтересів? І чи не виникне ситуація, коли політичні та бізнес-зв’язки із Росією вплинуть або й переважать над інтересами держави?» – ставлять питання журналісти.

У письмовому коментарі «Схемам» Андрій Єрмак зазначив: «Рахамім Емануїлов – старий знайомий мого батька. Вони познайомилися, коли мій батько працював в Афганістані. Батько працював у посольстві СРСР в Афганістані: поїхав туди очолювати команду радянських фахівців з профтехосвіти. 20 років тому, в 1999 році, Рахамім Емануїлов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію на території України, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. В останній раз ми спілкувалися близько десяти років тому – я вітав його по телефону з днем народження».

Водночас, як повідомляють журналісти «Схем», вони проаналізували фінансові звіти обох компаній, в яких Андрій Єрмак та громадянин Росії Рахамім Емануїлов – досі співзасновники, і діяльність яких досі не припинена, згідно з офіційним реєстром Міністерства юстиції. Одна з них, ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна», дійсно, з 1999 року не показувала доходів. Втім, друга, ТОВ «М.Є.П.» за 12 років з моменту заснування насправді отримала доходів на майже 40 мільйонів гривень.

В разі, якщо Андрій Єрмак захоче прокоментувати цю розбіжність у своєму поясненні, редакція «Схем» надасть таку змогу помічнику Зеленського у будь-який зручний момент.