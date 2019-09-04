«Укрпошта» піднімає тарифи з 1 січня 2020 року

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» з 1 січня 2020 року підніме тарифи на свої послуги в середньому на 12,5%. Це стосуватиметься, серед іншого, відправлення посилок і письмової кореспонденції. У компанії це рішення пов'язують із прогнозованим зростанням мінімальної зарплати в Україні.

«Підвищення буде незначне і не зараз – на 10-15% з 2020 року. Це прогнозований відсоток росту мінімальної зарплати. А зарплатний фонд виробничого персоналу «Укрпошти» складає 70% усіх витрат. Тому маємо реагувати на політику держави, щоб зберігати робочі місця і не порушувати норми законодавства... Навіть після підвищення тарифів «Укрпошта» залишиться одним із найдоступніших поштово-логістичних операторів із нормальною доставкою та нормальною ціною», – написав у фейсбуці керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.



«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.