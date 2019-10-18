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18 Жовтень 2019, Київ 15:29
Новини | Економіка

«Нафтогаз» вимагатиме від «Газпрому» 11 мільярдів доларів за припинення транзиту – Вітренко

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко

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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагатиме від російського монополіста, компанії «Газпром», компенсації в разі припинення транзиту газу, повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«А я вам казав»:((((», – написав високопосадовець у фейсбуці, коментуючи повідомлення про наміри російської сторони щодо нового контракту на транзит газу до країн Євросоюзу.

«З іншої сторони, добре, що я про це почав казати завчасно, щоб була можливість підготуватися. І добре, що 1 листопада ми надішлемо «Газпрому» наші позовні вимоги на суму більше 11 мільярдів доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту», – вказав Вітренко.

Раніше 18 жовтня російські інформагенції повідомили, що керівник «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим заявив: головною умовою укладення нового транзитного договору з Україною є врегулювання щодо рішень судів, згідно з якими російська компанія має виплатити Україні 2,8 мільярда доларів. «До українських партнерів, до європейських партнерів наша позиція доведена: безсумнівно, до укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові спори», — заявив Міллер.

Апеляційний суд у Стокгольмі 9 жовтня розпочав слухання про рішення арбітражу, яким російський «Газпром» був позбавлений права вимагати від України сплати за газ за формулою «бери або плати».

/**/ /**/ /**/ Учасник судового процесу, виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в студії Радіо Свобода
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«Газпром» оскаржує перемогу України в Стокгольмі

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.

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