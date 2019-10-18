«Нафтогаз» вимагатиме від «Газпрому» 11 мільярдів доларів за припинення транзиту – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагатиме від російського монополіста, компанії «Газпром», компенсації в разі припинення транзиту газу, повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«А я вам казав»:((((», – написав високопосадовець у фейсбуці, коментуючи повідомлення про наміри російської сторони щодо нового контракту на транзит газу до країн Євросоюзу.

«З іншої сторони, добре, що я про це почав казати завчасно, щоб була можливість підготуватися. І добре, що 1 листопада ми надішлемо «Газпрому» наші позовні вимоги на суму більше 11 мільярдів доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту», – вказав Вітренко.

Раніше 18 жовтня російські інформагенції повідомили, що керівник «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим заявив: головною умовою укладення нового транзитного договору з Україною є врегулювання щодо рішень судів, згідно з якими російська компанія має виплатити Україні 2,8 мільярда доларів. «До українських партнерів, до європейських партнерів наша позиція доведена: безсумнівно, до укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові спори», — заявив Міллер.

Апеляційний суд у Стокгольмі 9 жовтня розпочав слухання про рішення арбітражу, яким російський «Газпром» був позбавлений права вимагати від України сплати за газ за формулою «бери або плати».

28 лютого 2018 року компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.