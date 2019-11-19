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19 листопада 2019, Київ 20:31
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«Газпром» висунув Україні ультиматум

«Газпром» висунув Україні ультиматум
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«Газпром» пропонує Україні річний контракт на транзит газу. Але за умови відмови від усіх претензій – зокрема, в міжнародних судах. Раніше Путін спокушав Україну угодою щодо транзиту газу за «зниженими на чверть цінами». Але при цьому господар Кремля попередив, що на заваді буде листопадовий позов «Нафтогазу» проти «Газпрому». Учасники програми «Ваша Свобода»: експерт з енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський і російський експерт з енергетики, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

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