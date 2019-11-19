«Нафтогаз»: державна інформагенція Росії збрехала про рекомендації Єврокомісії Україні

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 19 листопада звинуватила в поширенні неправдивого повідомлення російську державну інформаційну агенцію ТАСС.

«Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску – неправда», – вказує «Нафтогаз».

У компанії вказали, як в Україні розуміють позицію Єврокомісії в українсько-російському газовому протистоянні.

«Єврокомісія рекомендувала «Газпрому»:

а) укласти довгостроковий контракт

б) на значний обсяг

в) за європейськими правилами і

г) з новим українським оператором ГТС,

бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи», – твердять у «Нафтогазі».

Інформагенція ТАСС із посиланням на власне «джерело в інститутах ЄС, близьке до тристоронніх газових переговорів», повідомила 19 листопада, що «Єврокомісія рекомендувала Україні закуповувати газ з Росії безпосередньо в обсязі близько 15 мільярдів кубометрів на рік, скоротивши дорогі реверсні поставки».

18 листопада «Нафтогаз України» вказав, що отримав пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року від російського «Газпрому».

Раніше того ж дня російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

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Крім того, йдеться в повідомленні, «Газпром» очікує на «позицію української сторони» щодо готовності напряму закуповувати газ у Росії з 2020 року.

15 листопада виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що «Газпром» мав би продавати газ Україні на 20-25% дешевше, ніж вона закуповує його з Європи. І навіть у цьому випадку знижена ціна не компенсуватиме виплату в 3 мільярди доларів, які російський монополіст винен «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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«Нафтогаз» і «Газпром» після попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, за якими в підсумку «Газпром» виявився винним «Нафтогазові» мільярди доларів, продовжують судові й арбітражні суперечки. Зокрема, «Газпром» оскаржує ті арбітражні рішення в Апеляційному суді Стокгольму (але ці розгляди не зупиняють виконання рішень арбітражу). Українська сторона, зі свого боку, вимагає від російської багатомільярдних відшкодувань у разі можливого припинення транзиту російського газу до Європи через Україну.

У Москві ж висувають як передумову переговорів про продовження транзиту так зване «взаємне врегулювання спорів», маючи на увазі відмову сторін від своїх вимог – що призвело б до втрат Україною тих багатомільярдних сум, які «Газпром» винен «Нафтогазові». Натомість у Києві нагадують, що всі спори між ними вже врегулював Стокгольмський арбітраж (і загалом на користь України).