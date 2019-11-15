Зеленський підписав закон про відкремлення ГТС від «Нафтогазу» – Ковалів

Заступник керівника офісу президента Володимира Зеленського Юлія Ковалів повідомила про підписання ним закону про відокремлення газотранспортної системи від НАК «Нафтогаз» – так званий анбандлінг.

«Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства. Попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету», – написала вона у фейсбуці.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про анбандлінг «Нафтогазу». Документ передбачає, що ГТС залишиться у державній власності, однак для управління нею буде створено окрему компанію-оператора, на яку «Нафтогаз» впливати не зможе.

Анбандлінг «Нафтогазу» одна з умов, які дадуть можливість Україні могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами, зазначав раніше глава Міненерго Олексій Оржель.

У липні компанія «Нафтогаз» заявляла, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

Наразі «Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

Реформа «Нафтогазу» передбачає проведення демонополізації компанії. Оператор української ГТС має бути виділений в юридичну особу, не пов’язану ні з «Нафтогазом», ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.