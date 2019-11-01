Гончарук: закон щодо «Нафтогазу» відкрив шлях до укладення угоди про транзит із Росією

Рішення Верховної Ради про анбандлінг (розділення) НАК «Нафтогаз України» відкрила шлях для укладення угоди про транзит російського газу до Євросоюзу з використанням української газотранспортної системи. Про це на годині запитань до уряду 1 листопада у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Уряд робить усе можливе, щоб угода була підписана в максимально короткий термін. Для цього, зокрема, було потрібно вирішити питання про анбандлінг (розділення) НАК «Нафтогаз України». Учора парламент це зробив, коли схвалив закон 2239-1. Тепер будемо працювати за європейськими правилами. Це дає нам можливість апелювати до наших європейських партнерів, союзників і виступати спільною позицією на переговорах. Переговори тривають. Але з російською стороною у нас, м’яко кажучи, не найпростіші відносини», – вказав Гончарук.

Голова уряду додав, що інтересом України є укладення довгострокового контракту, а не угоди на рік, як це пропонує російський «Газпром». «Ми будемо вимагати гарантій транзиту в достатній кількості, щоб можна було обслуговувати газотранспортну систему», – відзначив прем’єр-міністр.

Верховна Рада ухвалила 31 жовтня закон про анбандлінг «Нафтогазу», тобто про відокремлення газотранспортної системи України від НАК «Нафтогаз України», під управлінням якої вона зараз перебуває.

Документ передбачає, що ГТС залишиться у державній власності, однак для управління нею буде створено окрему компанію-оператора, на яку «Нафтогаз» впливати не зможе.

Наразі «Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

Реформа «Нафтогазу» передбачає проведення демонополізації компанії. Оператор української ГТС має бути виділений в юридичну особу, не пов’язану ні з «Нафтогазом», ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.