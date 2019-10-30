«Нафтогаз»: ми стійко пройдемо опалювальний сезон за будь-яких сценаріїв

Україна стійко пройде опалювальний сезон за будь-яких сценаріїв, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

«Незалежно від погодних умов, незалежно від сценарію, який може розвиватися з транзитом природного газу, групою «Нафтогаз» за участю оператора газотранспортної системи і «Укртрансгазу» неодноразово проводились навчання, на яких моделювалися різні сценарії як погодних умов, так і різні сценарії споживання. Також ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту природного газу з європейських країн. Будь-який сценарій підтверджує, що ми стійко проходимо опалювальний сезон», – сказав Перелома.

За даними «Нафтогазу», Україна накопичила понад 21 мільярд кубометрів газу у своїх підземних сховищах. У компанії раніше наголошували, що для стабільного проходження нового осінньо-зимового сезону Україна потребує не менш ніж 20 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах газу.

До початку минулого опалювального сезону Україна накопичила в підземних сховищах 17,2 мільярда кубометрів газу, що було рекордним показником за шість років.

Ризиком для України перед початком нового опалювального сезону є ймовірне припинення або суттєве скорочення російського транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) з січня 2020 року, коли завершується дія довгострокової угоди на транзит.