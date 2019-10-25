Запаси газу гарантують проходження опалювального сезону – «Нафтогаз»

Запаси газу в українських підземних сховищах досягли 21,6 мільярда кубометрів, це на 4,5 мільярда перевищує показник 2018 року на ту ж дату, повідомила 25 жовтня пресслужба Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

У компанії такі запаси газу в сховищах називають рекордними за останні 10 років і такими, що гарантують стабільне проходження опалювального сезону. Закачування газу в ПСГ ще триває, попри початок опалювального сезону в деяких українських містах.

Для стабільного проходження нового осінньо-зимового сезону Україна потребує не менше 20 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах газу (ПСГ), наголошували в «Нафтогазі», маючи на увазі скорочення або повне припинення транзиту газу з боку «Газпрому». До початку минулого опалювального сезону Україна накопичила в підземних сховищах 17,2 мільярда кубометрів газу, що було рекордним показником за 6 років.